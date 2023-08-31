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Dünya

Bir ülke daha TikTok'u kapattı: Bağımlılığa neden olup hayati tehlikeye yol açıyor

Çok sayıda ülke TikTok tehlikesine karşı harekete geçerken son somut adım ise Kırgızistan'dan geldi. Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, ülkede sosyal medya platformu TikTok'u yasaklama kararı alındığını duyurdu. Kararın ardından yapılan açıklamada TikTok'ta yer alan videoların hayati tehlike arz ettiği ve bağımlılığa neden olduğuna vurgu yapılırken, yasağın ise tamamen çocukların ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve psikolojik sağlıklarına zarar verebilecek bilgilerden korumak için alındığı kaydedildi. Kırgızistan'ın yanı sıra ABD, Kanada, Tayvan, Letonya, Danimarka, Belçika, Afganistan, İngiltere ve Endonezya gibi çok sayıda ülke TikTok'a kısıtlama ve yasak kararı getirmişti.

07:42 . 31/08/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, TikTok uygulamasının, çocukların zihinsel gelişimi ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen zararlı etkilerine ilişkin çok sayıda sivil toplum kuruluşundan şikayetlerin geldiği belirtildi.


Bağımlılığa neden olup hayati tehlike arz ediyor


TikTok'un kullanıcıyı kısa kliplerden oluşan sanal dünyaya sürüklediği, gençlerin bunları izledikten sonra bazılarının hayati tehlike arz eden belirli videoları tekrarlamaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, bağımlılığa neden olan bu tür içeriklerin genç neslin duygusal durumunu olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi.


Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının çok sayıda itirazı dikkate alarak ve gerçekleştirilen denetimlere dayanarak, ülkede TikTok'un yasaklanması kararının alındığı bildirilen açıklamada, kararın uygulanması için Dijital Kalkınma Bakanlığına başvurulduğu aktarıldı.


Çocukların psikolojik sağlıklarına zarar veriyor


Ülkede TikTok'u yasaklama kararının herhangi bir jeopolitik amaç taşımadığı vurgulanan açıklamada, TikTok'u durdurma kararının tamamen çocukların ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve psikolojik sağlıklarına zarar verebilecek bilgilerden korumak için alındığı anımsatıldı.


Dünyada TikTok'a yasak uygulayan ülkelerden bazıları ise şu şekilde:


Hindistan

TikTok, Hindistan'da ilk olarak 2020'de yasaklanmış, yasak 2021'de kalıcı hale gelmişti. Yasak kararı Himalayalar'da Çin ordusu girilen çatışmada 20 Hint askerinin öldürülmesinin ardından gelmişti. Hindistan olayın ardından içerisinde TikTok'un olduğu 50'den fazla uygulamayı yasaklamıştı.


ABD

2020'de şirketle ABD arasındaki ipler gerilince, Trump yönetimi TikTok indirmenin yasaklanması için adımlar atmış ancak yasak kararı mahkemeden dönmüştü. Biden yönetimi döneminde de devam eden gerilimin ardından Beyaz Saray, geçen ay tüm hükümet kurumlarına 30 gün içerisinde uygulamanın tüm hükümet bağlantılı telefonlardan silinmesi talimatını verdi.


Kanada

ABD hükümetinin geçen ay yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra Kanada, tüm hükümet bağlantılı telefonlarda TikTok'u yasakladı. Kanada hükümeti yasağa gerekçe olarak TikTok'un kabul edilemez düzeyde mahremiyet ve güvenlik riski oluşturmasını gösterdi.


Tayvan

Tayvan yönetimi aralıkta TikTok'u tüm hükümet bağlantılı telefonlarda yasaklamıştı. Bugünlerde ise Pekin'le artan tansiyon nedeniyle Tayvan uygulamaya ülke çapında bir yasak getirmeyi düşünüyor. Bunun için Hindistan örneğini inceleyen yetkililer, yasağın sonuçlarına ilişkin somut bir veri elde edemedi. Yasak gelse dahi birçok kişinin yasağın etrafından dolaşacak çözümlere yöneleceği düşünülüyor.


Avrupa Birliği

Geçen aylarda Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi'nin tüm çalışanlarına TikTok kullanmak yasaklandı. Yasağa gerekçe olarak siber güvenlik tehditleri ve kurumları siber saldırılardan koruma çabası gösterildi.


Birleşik Krallık

Britanya hükümeti mart ayı içinde tüm hükümet bağlantılı cihazlarda TikTok kullanılmasını yasaklamıştı. Hükümet yetkilileri kararın ihtiyatlı bir karar olduğunu, hassas hükümet bilgilerinin öncelik olduğunu açıklamıştı.


Endonezya

Endonezya, 2018'de pornografi, uygunsuz içerik ve kutsallara hakaret gibi nedenlerle TikTok'u yasaklamıştı. Yasak, uygulamanın sansür uygulamayı kabul etmesinin ardından bir hafta içinde kaldırılmıştı.


Pakistan

Pakistanlı yetkililer, uygulamanın ahlaka aykırı içeriği teşvik ettiği endişesiyle TikTok'u Ekim 2020'den bu yana en az dört kez geçici olarak yasakladı.


Afganistan

Afganistan'ın Taliban yönetimi, gençleri "yanlış yönlendirilmekten" korumak gerekçesiyle 2022 yılında TikTok ve PUBG oyunlarını yasakladı.


Türkiye'de TikTok'a ceza

Uygulamanın Türkiye'de kullanımına dair bir herhangi yasak bulunmamakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi, izinsiz veri toplanması ve kanuna aykırılıklar gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

Letonya, Danimarka, Belçika ve Yeni Zelanda da TikTok'a yasak getiren ülkeler arasında yer alıyor.





#Kırgızistan
#Tiktok
#Sosyal medya
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