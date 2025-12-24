Yeni Şafak
Birçok eyalette yayılmıştı: Çad'da kolera salgını resmen sona erdi

19:4424/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
AA
Salgın süresince toplam 2 bin 979 vaka kayda geçerken, 167 kişi hayatını kaybetti.

Çad'ın Ouaddai eyaletine bağlı Chokoyane bölgesinde Temmuz 2025’te ortaya çıkan ve daha sonra birçok eyalete yayılan kolera salgınının, gerekli kriterlerin karşılanmasıyla birlikte resmen sona erdiği bildirildi.

Çad Sağlık Bakanlığı, ülkede Temmuz 2025’te başlayan kolera salgınının sona erdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ouaddai eyaletine bağlı Chokoyane bölgesinde Temmuz 2025’te ortaya çıkan ve daha sonra birçok eyalete yayılan kolera salgınının, gerekli kriterlerin karşılanmasıyla birlikte resmen sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, salgının sona erdiğinin kabul edilebilmesi için 28 gün boyunca yeni doğrulanmış vaka görülmemesi şartının sağlandığı belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, salgın süresince toplam 2 bin 979 vaka kayda geçerken, 167 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan açıklamada, komşu ülkelerde koleranın devam etmesi nedeniyle yeniden ortaya çıkma riskine karşı halka temkinli olma ve uyarılara riayet etme çağrısı yapıldı.

Kolera

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.

İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.



