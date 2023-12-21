Blinken'dan Avrupalı mevkidaşları ile görüşmesinde 'bağımsız Filistin' mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.