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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres katil İsrail'in Refah'taki kampa yönelik saldırısını kınadı: Bu dehşet sona ermeli

BM Genel Sekreteri Guterres katil İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Guterres "Bu dehşet sona ermeli" ifadesini kullandı.

23:59 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:15 - 28/05/2024 Salı
AA
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları devam ediyor.
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları devam ediyor.

BM Genel Sekreteri Guterres X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İsrail saldırısı sonucu ölümcül çatışmadan kaçmaya çalışan masum sivillerin öldüğünü belirten Guterres, saldırıyı kınadı.

Guterres, Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığının altını çizerek, "Bu dehşet sona ermeli." ifadesini kullandı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.


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#Refah
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