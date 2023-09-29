BM: Karabağ'dan Ermenistan'a gidenlere yönelik herhangi bir kötü muamele bildirilmedi

"Bu kişilere karşı yolculukları sırasında herhangi bir kötü muamele kayıtlara geçti mi?" sorusuna Belani, "Şu ana kadar kayıtlı bir olay olmadığını biliyorum. Herhangi bir kötü muamele vakası bildirilmedi. Bu uzun bir yolculuk, bu esnadaki sıkışıklık insanlar için zor bir durum. Ancak Azerbaycanlılar tarafından herhangi bir kötü muamele vakası rapor edilmedi." yanıtını verdi.