BM kararı İsrail'in diplomasisine ve propagandasına nasıl bir darbe indirdi?

Bu aynı zamanda İsrail'in Filistin halkıyla olan ilişkilerinde uluslararası kararları ve uluslararası hukuku hiçe saymasına karşı büyüyen küresel öfke hissini de gösteriyor. Üye devletlerin temsilcilerinin belirli bir zaman diliminde önlem alınması yönündeki talepleri, İsrail'e karşı sözlü ifadelerin artması Filistin Devleti'ne ek avantajlar sağlıyor.





Bu karar, geçen Ekim ayının yedisinde gerçekleşen Aksa operasyonundan bu yana hızı artan Filistinlilerin haklarının meşruiyetinin güçlendirilmesinde yeni bir adım teşkil ederken, çeşitli ülkeler kararla ilişkilerinde bu konudaki atıfları görmezden geldi. Filistinlilerin işgale direnme doğal ve yasal hakkı olduğunun altı çizildi.





Öte yandan üyeler, karar metninde ifade edilenler aracılığıyla, işgalci devletin uluslararası hukuka ve BM kararlarına hiç uymaması nedeniyle Birleşmiş Milletler'in kararlarını uygulayamayacağını kabul etti.









İşgale karşı uluslararası öfke

Kararda, işgalin devam eden uluslararası hukuk ve uluslararası karar ihlallerinin çeşitli yönleri sıralanıyor: "Duvar da dahil olmak üzere ilgili altyapının inşası, doğal kaynakların kullanılması, Kudüs'ün başkent ilan edilmesi"





Kararın uygulanması için bir zaman çerçevesi belirlenmesi aynı zamanda BM kararlarının kronik olarak reddedilmesinden duyulan memnuniyetsizliğin boyutunun ek bir göstergesiydi. Bu bağlamda İsrail'in “askeri güçlerini işgal altındaki Filistin topraklarından, hava ve deniz sahası dahil olmak üzere geri çekmesi... yerleşim faaliyetlerini durdurması ve tüm yerleşimcileri tahliye etmesi” gibi önlemlerin ayrıntılı bir tanımı yer alıyor.





"İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında ördüğü duvarın bazı kısımlarının sökülmesi, 1967'den bu yana el konulan toprak, mülk ve varlıkların iade edilmesi, işgal sırasında yerinden edilen tüm Filistinlilerin orijinal ikamet yerlerine dönmelerine izin verilmesi ve yaşananların onarılması"na ek olarak yer alıyor.





Kararda, İsviçre Hükümeti'ne, Savaş Zamanında Sivil Kişilerin Korunmasına İlişkin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin akit taraflarıyla, Sözleşme'nin işgal altındaki bölgede uygulanması için gerekli önlemleri ele almak üzere - 6 ay içinde - bir konferans düzenlemesi çağrısında bulunuldu.





Kararda ayrıca, Genel Kurul'un 24 Eylül 2024 Salı günü başlayacak 79'uncu oturumunda "Filistin meselesine ilişkin Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması ve iki ülke arasındaki Filistin meselesine ilişkin kararların uygulanması amacıyla", Genel Kurul'un himayesinde uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısı da yapıldı.





Kararın Filistin Devleti'ne tanıdığı ve genellikle üye olmayan bir devlete verilmeyen, diğer ülke veya gruplardan talep edilen karar taslaklarını sunmasına izin vermek gibi ek ayrıcalıklar, Filistin Devleti'ne verilen diplomatik bir yanıt olarak nitelendirildi.









Adalet Divanı'nın görüşünü desteklemek

Karar, Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz 2024'te yayınladığı "İsrail'in Filistin Topraklarında Devam Eden İşgalinin Hukuki Sonuçları" başlıklı istişare görüşüne uluslararası diplomatik ivme kazandırıyor. Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar, bu yasadışı varlığın ortaya çıkardığı durumun meşruiyetini tanımamakla yükümlü olduğu ortaya çıkıyor.





Genel Kurul'un yeni kararında, Adalet Divanı'nın kararının bazı hükümleri, özellikle de "İsrail tarafından ihlal edilen yükümlülüklerin tüm devletleri ilgilendirdiği ve söz konusu hakların önemi göz önüne alındığında, tüm devletlerin bir hakka sahip olduğunun kabul edilebileceği" kararı vurgulandı.





Genel Kurul, Gazze Şeridi'nde demografik veya bölgesel değişim yaratmaya yönelik her türlü girişimi reddediyor.





Saldırganlığı durdurma çağrısı

Kararda ayrıca işgalci devlete, "Güney Afrika'nın Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'nin uygulanmasına ilişkin olarak Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika'ya karşı açtığı davada verdiği geçici tedbir kararlarına derhal uyması" çağrısında bulunuldu.





Ayrıca tüm ülkeleri, "işgal altındaki Filistin topraklarında kullanılabileceğine dair makul şüphelerin bulunduğu" her durumda İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatı sağlamayı veya aktarmayı durdurmaya çağırdı.





İşgalci devletin Gazze Şeridi'nin durumuna dayatmaya çalıştığı her türlü değişikliği reddetmesinin yanı sıra, Genel Kurul'un "Gazze Şeridi'nde demografik veya bölgesel değişiklik yaratmaya yönelik her türlü girişimi, buna yönelik her türlü önlemi de reddettiğini" belirtti.





Meclisin kararı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerinden kaynaklanan tüm zarar veya kayıpların tazmin edilmesi için uluslararası bir mekanizmanın kurulması gerektiğine işaret etti.





İsrail propagandasına darbe

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ülkelerin üçte ikisinden fazlasının böyle bir karara oy vermesi, işgalci devletin uluslararası meşruiyetine ve onun savaşını haklı bir savaş olarak pazarlamaya çalışan propaganda ve diplomatik çabalarına yeni bir darbe teşkil ediyor.





Tarih, kültür, dil ve din bakımından kendisinden farklı bir bölgede saldırganlık sonucu ortaya çıkan ve “hukuki meşruiyeti” Birleşmiş Milletler'in 1947'de yayınladığı taksim kararına dayanan bir devlet açısından bu konu olağanüstü bir hassasiyet taşıyor. Sürekli olarak güçlü bir uluslararası desteğe ihtiyaç duyması, varlığını sürdürmesinin bir koşulu olarak, bu desteğin temellerinden taviz vermeyi stratejik bir tehdit olarak görüyor ve çeşitli diplomatik, medya, güvenlik ve ekonomik yeteneklerini harekete geçiriyor.





Sonuç olarak bu karar, İsrail'in onlarca yıldır Amerikan vetosu kisvesi altında ihlal ettiği, bu sistemi baltalayan ve istikrarsızlığa yol açan kurallara dayalı uluslararası düzeni korumaya yönelik umutsuz uluslararası çabaların bir ifadesi gibi görünüyor.





Genel Kurul'un kararında belirttiği şey budur: "İsrail Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler Tüzüğü, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları kapsamındaki yükümlülüklerini tamamen göz ardı etmesini ve bu yükümlülükleri sürekli olarak tamamen ihlal etmesini şiddetle esefle karşılıyoruz. bu ihlallerin uluslararası barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiğini teyit etmektedir.”



