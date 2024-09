BM kararı İsrail'in diplomasisine ve propagandasına nasıl bir darbe indirdi?

Ayrıca tüm ülkeleri, "işgal altındaki Filistin topraklarında kullanılabileceğine dair makul şüphelerin bulunduğu" her durumda İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatı sağlamayı veya aktarmayı durdurmaya çağırdı.

İşgalci devletin Gazze Şeridi'nin durumuna dayatmaya çalıştığı her türlü değişikliği reddetmesinin yanı sıra, Genel Kurul'un "Gazze Şeridi'nde demografik veya bölgesel değişiklik yaratmaya yönelik her türlü girişimi, buna yönelik her türlü önlemi de reddettiğini" belirtti.