Dünya BM Myanmarlı sığınmacıların zorla geri gönderilmesine tepki gösterdi
ASYA

BM Myanmarlı sığınmacıların zorla geri gönderilmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki insani kriz nedeniyle başka ülkelere sığınan vatandaşların zorla geri gönderilmemesi gerektiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
BM Myanmarlı sığınmacıların zorla geri gönderilmesine tepki gösterdi
Myanmarlı mülteciler.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki insani kriz nedeniyle başka ülkelere sığınan vatandaşların zorla geri gönderilmemesi gerektiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM aracılığıyla Malezya'ya sığınan 2 Myanmarlının 6 Ekim'de zorla sınır dışı edilmesine değindi.

Myanmarlıların askeri darbe sonrası şiddet, istikrarsızlık ve ekonomik krizle mücadele ettiğini vurgulayan Türk, "Şu an kimseyi Myanmar'a gönderme zamanı değildir." dedi.

Türk, başka ülkelere sığınma talebinde bulunan çok sayıda aktivist ve Myanmar ordusundan kaçanların, ülkelerine dönme durumunda büyük risk altına gireceğinin altını çizdi.

Myanmar'daki insani krizin giderek derinleştiğini kaydeden Türk, "Bu durumda ülkelerin, insanları acı ve tehlikenin içine göndermeyerek, bu kişilere yasal statü vermesi hayati önem taşımaktadır." çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden dün yapılan açıklamada, son iki ayda yüzlerce Myanmarlının Malezya'dan kendi istekleri dışında sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Akdeniz göçmenlere ölüm yolu oldu: 30 bin dram
DÜNYA
Akdeniz göçmenlere ölüm yolu oldu: 30 bin dram

Otobüsten kaçan mülteci jandarmayı alarma geçirdi: Saklandığı fabrikada yakalandı
FOTOĞRAF 8
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Olay, Aksaray - Konya Kara Yolu’nda yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve sınır dışı edilen yaklaşık 60 mültecinin bulunduğu 2 otobüs, jandarma eşliğinde Muğla’dan Ağrı Doğubayazıt’a gitmek üzere yola çıktı.
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Gece Aksaray’a gelen otobüslerden birinde bulunan İran uyruklu Yousef Darvıshı (33) mola için duran otobüsten inerek kaçtı.
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Şahsın kaçması üzerine otobüste bulunan jandarma ekipleri şahsın peşine düşerken, durum Aksaray emniyeti ve jandarmasına bildirildi.
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İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri alarma geçti.
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Harekete geçen Aksaray emniyeti ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın kaçtığı bölgeyi abluka altına aldı.
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. Şahsın bir fabrikaya girip saklandığını belirleyen ekipler fabrikanın dört bir yanını kuşattı.
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Kaçan şahıs kısa süre içerisinde saklandığı fabrikada operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ve jandarma eşliğinde Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen şahıs buradaki sağlık kontrollerinin ardından tekrar otobüse bindirildi. Otobüsler Ağrı Doğubayazıt’a gitmek üzere yola çıktı.
Otobüsten kaçan mülteci jandarmayı alarma geçirdi: Saklandığı fabrikada yakalandı
Sınır dışı edilen yabancı uyruklu şahısları taşıyan otobüsten kaçan 1 mülteci, Aksaray emniyetini ve jandarmasını alarma geçirdi. Hareketli dakikaların yaşandığı kentte bir fabrikaya girerek saklanan şahıs polis ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
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