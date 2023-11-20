BM Sözcüsü Dujarric Gazze'yi vuran bebek katili İsrail'e sert tepki gösterdi: Kabul edilemez

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullarda "Hamas askeri karargahları ya da silahlar bulunuyor mu?" sorusuna cevaben Dujarric, "Okullar sivillerin sığınması için kullanılıyor. Muharip kişiler bulunmuyor." dedi.