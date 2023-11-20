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BM Sözcüsü Dujarric Gazze'yi vuran bebek katili İsrail'e sert tepki gösterdi: Kabul edilemez

İşgalci İsrail, Gazze'de soykırıma varan katliam saldırılarına bir aydan uzun süredir devam ediyor. Gazze'de vurulan BM okullarıyla ilgili İsrail'e sert tepki gösteren BM Sözcüsü Dujarric, ''BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.

22:43 - 20/11/2023 Pazartesi
AA
BM tesislerinin çatışmalara dahil edilmemesi gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini anımsatan Dujarric, çatışmalar sonlandıktan sonra söz konusu saldırıların soruşturulacağını, halihazırda insani duruma odaklandıklarını söyledi.

BM tesislerinin çatışmalara dahil edilmemesi gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini anımsatan Dujarric, çatışmalar sonlandıktan sonra söz konusu saldırıların soruşturulacağını, halihazırda insani duruma odaklandıklarını söyledi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullarda "Hamas askeri karargahları ya da silahlar bulunuyor mu?" sorusuna cevaben Dujarric, "Okullar sivillerin sığınması için kullanılıyor. Muharip kişiler bulunmuyor." dedi.

Dujarric, "Okulların koordinatları bildirildi. Okullar uzun zamandır orada, bir gecede de ortaya çıkmadılar. BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.


#BM
#Filistin
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#İsrail
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