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BM terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına dikkati çekti: Gazzelilerin sağlığı acil ateşkese bağlı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), terör devleti İsrail'in yardımların girişini engelleyerek zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin hayatının, önünde engel olunmadan sağlanacak insani yardım ve acil ateşkese bağlı olduğunu bildirdi.

18:33 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:20 - 20/05/2024 Pazartesi
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarının sürdüğü Gazze'de yol açtığı insani krize ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de güvenli ve garantili insani yardım erişiminin, özellikle de mevcut yüksek sıcaklıklar sırasında, yerinden edilmiş ailelerin karşı karşıya olduğu kritik su kıtlığına karşı esas teşkil ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “(Gazze'deki) halkın sağlığı ve yaşamları engelsiz (insani yardım) erişime ve acil ateşkese bağlı.” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısını işgal etmişti. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırı sayısının ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinli öldürüldü, 79 bin 476 kişi yaralandı.


#BM
#Filistin
#Gazze
#İsrail
#kıtlık
#susuzluk
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