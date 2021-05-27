Dünya BMden İsrail açıklaması Gazzeye yönelik saldırılar savaş suçu teşkil edebilir
AVRUPA

BM'den İsrail açıklaması: Gazze'ye yönelik saldırılar savaş suçu teşkil edebilir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
BMden İsrail açıklaması: Gazzeye yönelik saldırılar savaş suçu teşkil edebilir
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet, İsrail’in Gazze’ye yönelik ölümcül saldırılarının orantısız olduğu gösterilirse savaş suçu teşkil edebileceğini kaydederek "Siviller ve sivillerin nesneleri üzerinde gelişigüzel ve orantısız etkiler olduğu tespit edilirse, bu tür saldırılar savaş suçu teşkil edebilir" ifadelerini kullandı. Müslüman devletlerin talebi üzerine BM İnsan Hakları Konseyi’nin 47 üyeli Cenevre forumunda özel bir oturumunu açan Bachelet, İsrail’in bu binaların çoğunun silahlı gruplara ev sahipliği yaptığını veya askeri amaçlarla kullanıldığını iddia etmesine rağmen, bu konuda kanıt bulunmadığını açıkladı.

  • Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 66’sı çocuk, 39’u kadın 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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