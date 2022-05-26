Dünya BMden İsrail-Filistin uyarısı Mevcut dinamikler her an kontrolden çıkabilir
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BM'den İsrail-Filistin uyarısı: Mevcut dinamikler her an kontrolden çıkabilir

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ve Filistin arasında, özellikle Batı Şeria'da mevcut dinamiklerin her an kontrolden çıkabileceği uyarısı yaptı. İsrail'in Gazze'de ekonomik faaliyetleri kolaylaştırmaya yönelik aldığı önlemlerin kırılgan ateşkesin devam etmesini sağlasa da yeterli olmadığını belirten Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Wennesland, Filistin'e yönelik ekonomik yardımların genişletilmesi ve daha sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
BMden İsrail-Filistin uyarısı: Mevcut dinamikler her an kontrolden çıkabilir
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BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, İsrail ve Filistin arasında son haftaların günlük şiddet, silahlı çatışma, yerleşim birimlerinin genişletilmesi planları, Filistinlilerin evlerinden tahliyesi ve İsrail'deki terör saldırısı gibi olaylara sahne olduğunu söyledi.

"FİLİSTİN'E EKONOMİK YARDIMLAR GENİŞLETİLMELİ"

  • İsrail'in Gazze'de ekonomik faaliyetleri kolaylaştırmaya yönelik aldığı önlemlerin kırılgan ateşkesin devam etmesini sağlasa da yeterli olmadığını belirten Wennesland, Filistin'e yönelik ekonomik yardımların genişletilmesi ve daha sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti.

Tor Wennesland
Tor Wennesland

"SON DERECE ENDİŞELİYİM"

Wennesland, "Mevcut dinamiklerin, özellikle de işgal altındaki Batı Şeria'da her an kontrolden çıkabileceğinden son derece endişeliyim. Her iki tarafta liderleri uçurumun eşiğinden dönmeye ve durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olacak zor ama kritik kararlar almaya teşvik ediyorum." dedi.

  • İsrail mahkemesinin Batı Şeria’nın Mesafir Yatta bölgesinde 500'ü çocuk bin 200 Filistinlinin tahliyesine izin veren kararı kabul etmesinin endişe verici olduğunu belirten Wennesland, tahliyelerin gerçekleşmesinin insani sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Wennesland, Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin ise bağımsız ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

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