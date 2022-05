BM'den İsrail-Filistin uyarısı: Mevcut dinamikler her an kontrolden çıkabilir Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ve Filistin arasında, özellikle Batı Şeria'da mevcut dinamiklerin her an kontrolden çıkabileceği uyarısı yaptı. İsrail'in Gazze'de ekonomik faaliyetleri kolaylaştırmaya yönelik aldığı önlemlerin kırılgan ateşkesin devam etmesini sağlasa da yeterli olmadığını belirten Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Wennesland, Filistin'e yönelik ekonomik yardımların genişletilmesi ve daha sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti.

