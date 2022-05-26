BM'den İsrail-Filistin uyarısı: Mevcut dinamikler her an kontrolden çıkabilir

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, İsrail ve Filistin arasında son haftaların günlük şiddet, silahlı çatışma, yerleşim birimlerinin genişletilmesi planları, Filistinlilerin evlerinden tahliyesi ve İsrail'deki terör saldırısı gibi olaylara sahne olduğunu söyledi.

"FİLİSTİN'E EKONOMİK YARDIMLAR GENİŞLETİLMELİ"

İsrail'in Gazze'de ekonomik faaliyetleri kolaylaştırmaya yönelik aldığı önlemlerin kırılgan ateşkesin devam etmesini sağlasa da yeterli olmadığını belirten Wennesland, Filistin'e yönelik ekonomik yardımların genişletilmesi ve daha sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti.

Tor Wennesland

"SON DERECE ENDİŞELİYİM"

Wennesland, "Mevcut dinamiklerin, özellikle de işgal altındaki Batı Şeria'da her an kontrolden çıkabileceğinden son derece endişeliyim. Her iki tarafta liderleri uçurumun eşiğinden dönmeye ve durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olacak zor ama kritik kararlar almaya teşvik ediyorum." dedi.

İsrail mahkemesinin Batı Şeria’nın Mesafir Yatta bölgesinde 500'ü çocuk bin 200 Filistinlinin tahliyesine izin veren kararı kabul etmesinin endişe verici olduğunu belirten Wennesland, tahliyelerin gerçekleşmesinin insani sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Wennesland, Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin ise bağımsız ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

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