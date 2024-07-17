BM'den İsrail'e tepki: İnsani yardım çalışanlarına hala gerekli yakıt sağlanmıyor

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldıran İsrail, bölgede yardım çalışmalarında bulunan kişilere de engel oluyor.





Konu hakkında açıklama yapan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric,İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.





Dujarric, bir saldırının, Deyr el-Belah'ta insani yardım operasyonlarının yapıldığı merkeze 100 metre uzaklıkta gerçekleştiğini kaydetti.





Günlük yakıt ihtiyacı 400 bin litre





Dujarric, buna rağmen insani yardım operasyonlarının sürdüğünü ancak saldırıların halihazırda çok stres altında çalışan kişilerin durumunu daha da zorlaştırdığını söyledi.





Son iki haftadır sahadaki BM çalışanlarının günde yaklaşık 80 bin litre yakıt alabildiğini vurgulayan Dujarric, burada bir iyileşme olduğunu ancak günlük ihtiyacın yaklaşık 400 bin litre yakıt olduğunu ifade etti.





"Gıda dağıtımı aksıyor"





Dujarric, "İsrailli yetkililer, hala insani yardım çalışanlarına gerekli yakıtın sağlanmasına izin vermiyor. Bu nedenle gıda dağıtımı aksıyor." dedi.











