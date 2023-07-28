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Dünya

BM'den Rusya'ya tepki: Bir avuç dolusu tahıl bağışıyla bu iş düzelmez

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya'nın 6 Afrika ülkesine ücretsiz 25 ila 50 bin ton tahıl göndereceği açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Herkesi etkileyen bu dramatik etkiyi bazı ülkelere bir avuç dolusu bağış yaparak düzeltmemiz mümkün değil” dedi.

12:30 . 28/07/2023 Cuma
DHA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin New York kentindeki BM genel merkezinde basın toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularının da yanıtlayan Guterres, dün Rusya’nın 6 Afrika ülkesine ücretsiz tahıl göndereceği açıklamasına değinerek,
“Milyonlarca ton tahılın piyasadan çekilmesi, ekonomik kanuna göre, Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya normal erişimiyle var olacak fiyatlardan çok daha yüksek fiyatlara yol açacağı açıktır”
dedi.

Tahıl fiyatlarındaki bu artışların bedelinin ise her yerde herkes tarafından ödeneceğini vurgulayan Guterres,
“Yani herkesi, her yerde etkileyen bu dramatik etkiyi bazı ülkelere bir avuç dolusu bağış yaparak düzeltmemiz mümkün değil”
dedi.


Afrika'ya ücretsiz tahıl

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu’nda yaptığı konuşmada Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25 ila 50 bin ton tahılı ücretsiz göndermek için 3-4 ay içinde hazır olacaklarını belirtti. 


Tahıl anlaşması

Geçen sene Türkiye ve BM’nin arabuluculuğuyla Rusya-Ukrayna arasında varılan Tahıl Anlaşması, 17 Temmuz’da sona erdi. Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov,
“Anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmı şu ana kadar uygulanmadı”
diyerek anlaşmadan çekildiklerini dile getirmişti.
Rusya tarafından yapılan açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “
Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya olmadan da çalışmaya devam edebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e resmi mektuplar göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin ya da benzerinin üçlü bir formatta devam ettirilmesini teklif ettim”
ifadelerini kullanmıştı.


#BM
#Tahıl Koridoru
#Afrika
#Rusya
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