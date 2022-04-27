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Dünya BMden uluslararası topluma Suriye uyarısı Donmuş bir ihtilaf değil sıcak bir çatışma
AVRUPA

BM'den uluslararası topluma Suriye uyarısı: 'Donmuş bir ihtilaf değil sıcak bir çatışma'

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Anayasa Komitesinin 8. oturumunun 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Cenevre'de toplanacağını açıkladı. Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde brifingde, uluslararası toplumu, Suriye'deki krizin donmuş bir ihtilaf değil sıcak bir çatışma olduğu ve Afrin ve ülkenin kuzey doğusunda hava saldırıları ve çatışmaların yoğunlaştığını konusunda uyardı.

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Haber Merkezi AA
BMden uluslararası topluma Suriye uyarısı: Donmuş bir ihtilaf değil sıcak bir çatışma
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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde brifingde, uluslararası toplumu, Suriye'deki krizin donmuş bir ihtilaf değil sıcak bir çatışma olduğu ve Afrin ve ülkenin kuzey doğusunda hava saldırıları ve çatışmaların yoğunlaştığını konusunda uyardı.

"KAPSAMLI BİR SİYASİ ÇÖZÜM GEREKİYOR"

  • Suriye'de sahadaki mevcut stratejik çıkmazın ve krizin manşetlerde yer almamasının sorunun daha az önemli olduğu yanılgısına düşürmemesi uyarısı yapan Pedersen, bu boyutta bir krizin kapsamlı bir siyasi çözüm gerektirdiğini vurguladı.

Geir Pedersen
Geir Pedersen

Suriye Anayasa Komitesinin 8. oturumu için taraflara davetiye gönderdiğini belirten Pedersen, Cenevre'deki görüşmelerin 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

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