Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Bosnadaki Sırpların yıktığı evi için mezar taşı dikti Aşk inşa etti nefret yıktı
AVRUPA

Bosna'daki Sırpların yıktığı evi için mezar taşı dikti: Aşk inşa etti nefret yıktı

Serif Velic, Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta Sırplar tarafından yıkılan evini adeta bir insan gibi defnetti. Evinin mezar taşına da "Aşk inşa etti, nefret yıktı" yazdırdı. Prijedor şehrinin Kevljani Köyü'nde yaşayan Boşnaklardan Velic; "Bu ev benim için çok önemliydi. Evladımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Ona yatırdığım her kuruş helaldi, ama o kötü kalpli insanlar buna aldırış etmeden onu yakıp yıktı" dedi.

Haber Merkezi AA
Velic, defnettiği evinin başına ise üzerinde &quot;Bu mezarda benim evim yatıyor.
Velic, defnettiği evinin başına ise üzerinde "Bu mezarda benim evim yatıyor.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta Sırplar tarafından yıkılan evini adeta bir insan cenazesi gibi defneden Serif Velic, mezar taşına ise "Aşk inşa etti, nefret yıktı" yazdırdı.

Bosna'daki savaştan önce Almanya'da metal ustası olarak çalışan 3 çocuk babası Serif Velic, gurbette biriktirdiği parayla memleketi Prijedor'un Kevljani Köyü'nde kendine bir ev yaptırdı.

Ya yıkıldı ya el konuldu

Savaşın başladığı 1992'de Müslüman Boşnaklara yönelik büyük katliamların yapıldığı ve türlü savaş suçlarının işlendiği Prijedor'da, binlerce Boşnak yurdunu terk etmek zorunda kalırken, bu kişilerin evlerine ya el konuldu ya da yıkıldı.

Serif Velic'in gurbette türlü zorluklarla para kazanıp yaptırdığı ev de bölgedeki Sırplar tarafından yakılıp yıkıldı.

Savaşın ardından ailesiyle beraber köyüne dönmeye karar veren Velic, evinin yerindeki harabeyi görünce onu adeta bir insan cenazesi gibi defnetmeye karar verdi.

Toprağa verdiği evi için mezar taşı da yaptırdı

Velic, Bosna'daki savaşın başlamasıyla Almanya'daki işinden ayrılıp gönüllü olarak orduya katıldığını belirterek, tam da o dönemde Sırpların bölgedeki Boşnak sivilleri sürgün etmeye başladığını anımsattı.

Esir alınan erkeklerin toplama kamplarına götürüldüğünü anlatan Velic, "Toplama kampında ben de ağır işkencelere maruz kaldım. Birkaç ay sonra esir takası sayesinde kamptan çıktım. Sonra ailemle İsveç'e sığındım." dedi.

2001'de ilk kez geri döndü

Savaşın ardından ilk kez 2001'de köyüne geldiğini söyleyen Velic, "Köye döndüğümüzde bir zamanlar evimizin olduğu yerde harabeye rastladık. Her şeyimiz otların içinde kaybolmuştu. O gün, para biriktirip evimi tıpkı ölen insanlar gibi toprağa vermeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Velic, evini 10 yıl önce "toprağa verdiğini" kaydederek, "Önce yıkıntıları başta bir tarlaya aktardık. Sonra bir buldozer getirip 4,5 metre derinliğinde bir çukur kazdırdık. Her şeyi oraya gömdük. Üzerine de dokuz kamyon toprak atıp bu hale getirdik." dedi.

Evine yatırdığı her kuruşu helal yollarla kazandığını söyleyen Velic, "Bu ev benim için çok önemliydi. Evladımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Ona yatırdığım her kuruş helaldi ama o kötü kalpli insanlar buna aldırış etmeden onu yakıp yıktı." diye konuştu.

Velic, defnettiği evinin başına ise üzerinde "Bu mezarda benim evim yatıyor. 1974'te inşa edildi, 1992'de yıkıldı. Aşk inşa etti, nefret yıktı" yazan bir mezar taşı da diktirdi.

Abone Ol Google News
Bekleyecek vaktimiz yok

Bekleyecek vaktimiz yok
Kadınlar saltanatının sonunu getirdi

Kadınlar saltanatının sonunu getirdi

​​Osmanlı tarihinde en uzun süre Valide Sultan oldu.
İstanbullulara metro müjdesi

İstanbullulara metro müjdesi

Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda ilk sefer nisan ayı sonunda.

​Öksüren birinin yanından geçiyorsanız üç metre uzaklaşın.

​Türkiye'ye övgüler yağdıran DSÖ'ye Bakan Koca'dan teşekkür.

​Dünya Müslüman Alimler Birliği Macron'un sözlerine tepki gösterdi.

​Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katıyor.

​Türkiye anında hamle yaptı.

​Karadeniz'e açılmak üzere hazırlanıyor.

​Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız...

​Ermeni askerler mevzilerini bırakıp kaçtı.
Aydos ormanında yangın çıktı

Aydos ormanında yangın çıktı

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Tarihi anlaşma<br>kütüğe işlendi

Tarihi anlaşma
kütüğe işlendi

Birleşmiş Milletler anlaşmayı tescilledi.
Bizi dövüp<br>dışarı attılar

Bizi dövüp
dışarı attılar

​İYİ Parti genel merkezinde dehşet.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.