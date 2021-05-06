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Dünya Brexit sonrası ilk kriz Fransa ile İngiltere arasında Jersey Adası kavgası
AVRUPA

Brexit sonrası ilk kriz: Fransa ile İngiltere arasında Jersey Adası kavgası

Fransa ve İngiltere arasında Jersey Adası krizi patlak verdi.Londra hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi.

Haber Merkezi DHA
Brexit sonrası ilk kriz: Fransa ile İngiltere arasında Jersey Adası kavgası
Fransa ile İngiltere arasında Jersey Adası krizi.

İngiliz hükümeti, AB'den çıkışı olarak bilinen Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması sonrası ilk krizi Fransa ile yaşıyor.

TANSİYON YÜKSELDİ

İngiltere'nin, Fransa’nın 22 kilometre dışında yer alan Jersey Adası'na avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle tansiyon yükseldi.

ABLUKA TEHDİDİ

Emannuel Macron yönetimindeki Fransa, Londra hükümetinin talebine tepki gösterdi. Fransız balıkçılar ise adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulundu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, abluka tehdidi sonrası İngiliz hükümetinin Jersey’e 2 donanma gemisi göndermesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgeye askeri tekne göndereceğini duyurdu. Gemilerin bugün Jersey'e varması bekleniyor.

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