|
Dünya

Brezilya'da kasırga: Ölü sayısı 16'ya yükseldi

Rio Grande do Sol Eyalet Valisi tarafından yapılan açıklamada, Brezilya'nın güney kesimlerinde 16 Haziran tarihinden itibaren etkili olan kasırga sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.

09:27 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
Arjantin ve Uruguay da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle önlemlerini arttırma kararı almıştı.

Arjantin ve Uruguay da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle önlemlerini arttırma kararı almıştı.

Rio Grande do Sol Eyalet Valisi Eduardo Leite, açıklamasında, şiddetli kasırganın 16 kişinin ölümüne yol açtığını ve kayıpları arama çalışmalarının ise aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kasırganın sel ve heyelana neden olduğunu dile getiren Leite, şu ana kadar 3 bin 200 kişinin evsiz kaldığını, binlerce kişinin de tahliye edildiğini bildirdi.

Olumsuz hava şartları sebebiyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü kasabalarda, her yerin sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, tahliye edilen ailelere temel gıda paketlerinin dağıtıldığını ve yardımların süreceğini duyurdu.

Sel ve heyelan nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilmiş, otoyol ve caddeler trafiğe kapatılmıştı.

Arjantin ve Uruguay da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle önlemlerini arttırma kararı almıştı.



#Brezilya
#heyelan ve sel
#kasırga
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yüksük Çorbası: Türk Mutfağının Geleneksel Lezzeti