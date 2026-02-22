Yeni Şafak
California'da çığ faciası: 9 kayakçı hayatını kaybetti

California'da çığ faciası: 9 kayakçı hayatını kaybetti

22/02/2026
AA
Ulusal Çığ Merkezi verilerine göre, ABD'de her kış çığ düşmesi sonucu ortalama 25 ila 30 kişi hayatını kaybediyor.
ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda yaşamını yitiren kayakçıların sayısı 9'a yükseldi.

Nevada Bölge Şerifliği yetkilisi Dennis Hack, California'da meydana gelen çığda kaybolan kayakçıları arama çalışmalarındaki son gelişmeleri paylaştı.

15 kişilik kayakçı grubundan daha önce bulunamadığı ifade edilen kayakçının cansız bedenine ulaştıklarını aktaran Hack, böylece toplam 9 kişinin olayda hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, gruptaki 6 kişinin hayatta olduğunu açıklamış, bu afetin 1981'de Washington'da 11 dağcının hayatını kaybettiği olaydan sonra kayıtlara geçen en ölümcül çığ olduğunu vurgulamıştı.

Ulusal Çığ Merkezi verilerine göre, ABD'de her kış çığ düşmesi sonucu ortalama 25 ila 30 kişi hayatını kaybediyor.


