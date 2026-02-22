California'da çığ faciası: 9 kayakçı hayatını kaybetti

15 kişilik kayakçı grubundan daha önce bulunamadığı ifade edilen kayakçının cansız bedenine ulaştıklarını aktaran Hack, böylece toplam 9 kişinin olayda hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, gruptaki 6 kişinin hayatta olduğunu açıklamış, bu afetin 1981'de Washington'da 11 dağcının hayatını kaybettiği olaydan sonra kayıtlara geçen en ölümcül çığ olduğunu vurgulamıştı.