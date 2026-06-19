Canavar devlet İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir yine nefret kustu: 'Bütün Lübnan yanmalı'

Ben Gvir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Her İsrailli annenin her gözyaşı için bin Lübnanlı anne ağlamalı. Bütün Lübnan yanmalı. ABD’lilere saygı duyarak şunu belirtmek isterim ki İsrail, tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir" ifadelerini kullandı.