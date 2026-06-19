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Canavar devlet İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir yine nefret kustu: 'Bütün Lübnan yanmalı'

Canavar devlet İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir yine nefret kustu: 'Bütün Lübnan yanmalı'

12:1219/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
IHA
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Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir

İsrail’in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Lübnan’a saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin ölmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bütün Lübnan yanmalı" ifadesini kullandı.

Canavar devlet İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Lübnan’a saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin ölmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ben Gvir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Her İsrailli annenin her gözyaşı için bin Lübnanlı anne ağlamalı. Bütün Lübnan yanmalı. ABD’lilere saygı duyarak şunu belirtmek isterim ki İsrail, tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir" ifadelerini kullandı.



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