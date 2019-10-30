Dünya Canlı yayın sırasında yamaçtan düştü 10 kişilik ekip kurtarmaya çalıştı
ASYA

Canlı yayın sırasında yamaçtan düştü: 10 kişilik ekip kurtarmaya çalıştı

Japonya'da bir kişinin, Fuji Dağı'na tırmanırken çektiği videoda karlarla kaplı yamaçtan düştüğünün görülmesi polisi harekete geçirdi.

Haber Merkezi AA
Japonya'nın en yüksek dağı Fuji.
Japonya'nın en yüksek dağı Fuji.

Polis, takipçilerinden gelen ihbar üzerine hafta başında 10 kişilik bir kurtarma ekibinin, sosyal medyada canlı yayında "Karlı Fuji Dağı'na gidelim" isimli videoyu paylaşan ve adını "TEDZU" olarak açıklayan Japon için arama çalışmaları başlattığını, ekibin bugün bölgede bir kişinin cesedini bulduğunu açıkladı.

  • CNN'in haberine göre, yaklaşık 3 bin metre yükseklikte bulunan cesedin, videodaki Japon erkeğe ait olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

"Kayıyorum" diyerek dağdan aşağı düştü

Videoda, nefes nefese kalmış halde yürüyen ve parmaklarının üşüdüğünden şikayet eden "TEDZU"nun, "Zirveye koşuyorum. Burası çok kaygan ve giderek tehlikeli hale geliyor. Kayaların arasında yürümeye çalışıyorum. Burası dik yokuşlu bir yol" dediği duyuluyor.

  • Japon erkeğin, video aniden kesilmeden önce de "Kayıyorum" diyerek dağdan aşağı düşmeye başladığı ve yürüyüş sopalarının etrafa dağıldığı görülüyor.

Fuji Dağı'na tırmanma sezonunu geçen ay sona ererken, dağcıların bunun dışındaki dönemlerde dağa çıkmasını yasaklayan bir düzenleme olmadığı belirtiliyor.

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