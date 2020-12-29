Dünya Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun iki aydır koronavirüs tedavisi gördüğü Almanyadan döndü
AFRİKA

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun iki aydır koronavirüs tedavisi gördüğü Almanya'dan döndü

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun iki aydır koronavirüs tedavisi gördüğü Almanya'dan döndü

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Almanya'dan ülkesine döndü. Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavisi için 28 Ekim'de Almanya'ya gitmişti.

Haber Merkezi AA
Abdulmecid Tebbun
Abdulmecid Tebbun

Cezayir Devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir Uluslararası Havalimanı'nda üst düzey sivil ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.

  • Tebbun, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkeden uzak kalmanın özellikle sorumluluk makamındaki kişiler için zor olduğunu belirterek, "Yeni yılın bu yıldan daha iyi ve tüm halkımız için mutlulukla dolu olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavisi için 28 Ekim'de Almanya'ya gitmişti. Tebbun, 13 Aralık'ta Kovid-19'u yendiğini duyurmuş ve doktorların tavsiye ettiği bir iyileşme döneminde olduğunu açıklamıştı.

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