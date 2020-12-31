Dünya Çin ABD askerine saldırmaları için Afganistanda devlet dışı aktörlere para teklif ediyor
AMERİKA

Çin ABD askerine saldırmaları için Afganistan'da devlet dışı aktörlere para teklif ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Aralık'ta Çin hakkında alınan bir istihbaratla ilgili bilgilendirildi. İstihbari bilgide Çin'in bazı gruplara Afganistan'da bulunan ABD askerlerine saldırması için para teklif ettiği öne sürüldü. İstihbaratın doğruluğu henüz kanıtlanmazken, Trump yönetiminin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Benzer bir iddia Rus yönetimi için de öne sürülmüştü.
Benzer bir iddia Rus yönetimi için de öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in Afganistan'daki Amerikan askerlerine saldırmaları için devlet dışı aktörlere para teklif ettiği istihbaratına ilişkin bilgilendirildiği iddia edildi.

Axios internet haber sitesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump 17 Aralık'ta Çin hakkında alınan bir istihbaratla ilgili bilgilendirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Çin'in bazı devlet dışı aktörlere, Afganistan'daki Amerikan askerlerine saldırması için para teklif ettiği konusunda brifing verdi.

İstihbaratın doğruluğu henüz kanıtlanmazken, Trump yönetiminin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Yeni dünya düzeninin kurucusu: Çin
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Yeni dünya düzeninin kurucusu: Çin
Dünyanın en büyük radyo teleskopunu, en uzun hızlı tren hattı ağını kuran, uzaya ilk kuantum iletişim uydusunu gönderen, kuantum interneti kurma yolunda hızla ilerleyen Çin, klonlama, embriyo ve kök hücre, virüs araştırmalarında hızla batıyı yakalıyor kimi alanlarda öne geçiyor. Geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen Çin aynı zamada teknoloji markaları üzerinden rakipleriyle istihbarat savaşları yaşıyor. Bu savaşların en önemli aktörlerinden birisi Huwaei. Atlas'ın yeni bölümünde ABD ve Batı liderliğinde, kendi gereksinimlerine uygun biçimde şekillenmiş bir küreselleşmenin hem coğrafyasını hem de kurallarının değişime zorlayan yeni büyük güç Çin'e uzanıyoruz.

Rusya'nın Taliban'a para teklif ettiği iddiası

New York Times gazetesi, temmuz ayında ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddiasında bulunmuştu.

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusundan elde ettiği aktarılmıştı.

İstihbaratın, ABD Başkanı Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı aktarılan haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, istihbaratın teyit edilmediğini ve bu nedenle de Başkan Trump'a herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını öne sürmüştü.

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