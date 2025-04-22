Çin, ateşkesi izlemek için Myanmar'a heyet gönderdi

Heyetin Lashio'daki barışçı geçiş sürecine tanıklık ettiğini aktaran Guo, tarafların ülkenin kuzeyinde barışın ve istikrarın sürdürülmesine yönelik yapıcı rolü nedeniyle Çin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.