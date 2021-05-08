Çin roketinin nereye düşeceği belli oldu

Tüm dünya birkaç gündür, Çin'in kontrolden çıkan 22 ton ağırlığındaki roketini konuşuyordu.
Son açıklama ise, ABD ordusundan geldi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, bir ordu yetkilisi, roketin Türkmenistan'a düşeceğini bildirdi.
Roketin düşme ihtimali olan ülkeler arasında Türkiye de gösteriliyordu.
Dünya çevresinde dönmeyi sürdürüyor
29 Nisan'da uzaya fırlatılan roket, Çin Uzay İstasyonu'nun ana modülünü taşıyordu. Ancak beklenmedik bir hata ile modülden ayrıldı. Roketin kontrolünün kaybedilmesine yol açmıştı. Long March 5B isimli o roket, kontrolü kaybedildiğinden beri Dünya'nın çevresinde saatte 27 bin 600 kilometre hızla dolaşıp duruyor.
10 Mayıs'a kadar atmosfere girecek
Uzmanların konuyla ilgili yaptıkları açıklamalara göre Long March 5B, 8-10 Mayıs tarihleri aralığında atmosfere girecek ve Dünya'ya doğru düşmeye başlayacak. Bu bağlamda elde edilen bulgular ve tahminler, roketin Türkiye'nin de aralarında olduğu bir grup ülkeden birine düşebileceğini gözler önüne seriyor.
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Pentagon sözcüsü Mike Howard ise bunları konuşmak için erken olduğunu, roketin nereye düşeceğini ancak ve ancak düşüşten birkaç saat önce takip edilebileceğini savunuyor.