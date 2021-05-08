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Dünya Çin roketinin nereye düşeceği belli oldu
ASYA

Çin roketinin nereye düşeceği belli oldu

Amerikan medyası, Çin'in uzaya fırlattığı fakat beklenmeyen bir hata nedeniyle modülden ayrılan roketin enkazının Türkmenistan'a düşeceğini açıkladı.

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Çin roketinin nereye düşeceği belli oldu​ | ABD: Roket Türkmenistana düşecek
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Tüm dünya birkaç gündür, Çin'in kontrolden çıkan 22 ton ağırlığındaki roketini konuşuyordu.

Son açıklama ise, ABD ordusundan geldi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, bir ordu yetkilisi, roketin Türkmenistan'a düşeceğini bildirdi.

Roketin düşme ihtimali olan ülkeler arasında Türkiye de gösteriliyordu.

Dünya çevresinde dönmeyi sürdürüyor

29 Nisan'da uzaya fırlatılan roket, Çin Uzay İstasyonu'nun ana modülünü taşıyordu. Ancak beklenmedik bir hata ile modülden ayrıldı. Roketin kontrolünün kaybedilmesine yol açmıştı. Long March 5B isimli o roket, kontrolü kaybedildiğinden beri Dünya'nın çevresinde saatte 27 bin 600 kilometre hızla dolaşıp duruyor.

10 Mayıs'a kadar atmosfere girecek

Uzmanların konuyla ilgili yaptıkları açıklamalara göre Long March 5B, 8-10 Mayıs tarihleri aralığında atmosfere girecek ve Dünya'ya doğru düşmeye başlayacak. Bu bağlamda elde edilen bulgular ve tahminler, roketin Türkiye'nin de aralarında olduğu bir grup ülkeden birine düşebileceğini gözler önüne seriyor.

Pentagon sözcüsü Mike Howard ise bunları konuşmak için erken olduğunu, roketin nereye düşeceğini ancak ve ancak düşüşten birkaç saat önce takip edilebileceğini savunuyor.

Dünyayı alarma geçiren olay: Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
FOTOĞRAF 9
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Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi.
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Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.
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Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.
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Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.
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Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.
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Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.
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Dünyayı alarma geçiren olay: Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi. Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

Kontrolden çıkan Çin roketi ilk kez görüntülendi
TEKNOLOJİ
Kontrolden çıkan Çin roketi ilk kez görüntülendi
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