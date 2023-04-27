Çin: Seçimler Türkiye'nin iç işidir Çin buna karışmayacak veya müdahale etmeyecektir

Çin
Çin devlete ait Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) ABD'deki yayın kuruluşunun tepkiye yol açan sosyal medya paylaşımlarının ardından, Türkiye'deki seçimlerin ülkenin iç işi olduğunu, Çin'in karışmaya veya müdahale etmeye niyetinin olmadığını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, CGTN Amerika'nın, Twitter'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yanlış bilgiler içeren paylaşımıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
CGTN Amerika, dün Twitter hesabında yaptığı iki paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili dezenformatif içerikler sunmuştu.
CGTN Amerika, paylaşımlarında iddialarına kaynak göstermezken, haberler yalanlandığı halde düzeltme yapmamıştı.