Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Çin ve Japonya arasında savaş uçağı gerilimi: Tokyo'dan suçlamalara tepki geldi

Çin ve Japonya arasında savaş uçağı gerilimi: Tokyo'dan suçlamalara tepki geldi

10:548/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kihara, bu olayda Japonya'nın en güneydeki Okinawa vilayetinde Japon savaş uçaklarının, Çin askeri uçaklarına karşı "güvenli mesafede" kaldığını savunarak, bu iddiaların "temelsiz" olduğunu ifade etti.
Kihara, bu olayda Japonya'nın en güneydeki Okinawa vilayetinde Japon savaş uçaklarının, Çin askeri uçaklarına karşı "güvenli mesafede" kaldığını savunarak, bu iddiaların "temelsiz" olduğunu ifade etti.

Japonya, Pekin yönetiminin "kendi J-15 jetlerinin Tayvan'ın kuzeyindeki uluslararası sularda Japon F-15'lerine radar kilidi attığı" iddiası üzerinden Tokyo’yu suçlamasına tepki gösterdi.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya'da Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, son günlerde Çin ile Japonya arasında uluslararası sularda radar kilidi atıldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kihara'nın açıklaması, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Vang Şüemıng'in, Japon Öz Savunma Deniz Kuvvetlerine bağlı Çin donanmasının talim sahasına yaklaştığını ve unsurlarını taciz ederek normal talim faaliyetini etkilediğini ve uçuş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını dile getirmesinin ardından geldi.

Kihara, bu olayda Japonya'nın en güneydeki Okinawa vilayetinde Japon savaş uçaklarının, Çin askeri uçaklarına karşı "güvenli mesafede" kaldığını savunarak, bu iddiaların "temelsiz" olduğunu ifade etti.

Bu iddiaları reddeden Kihara, Japon ve Çin savunma yetkilileri arasındaki iletişimin artırılmasının "son derece önemli" olduğunu vurguladı.

Japonya, Çin uçaklarının radar tacizi yaptığını iddia etmişti

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, düzenlediği basın toplantısında Çin'in uçak gemilerinde kullanılan J-15 jetlerinin uluslararası sularda Japon F-15'lerine iki kez radar kilidi attığını öne sürmüştü.

Herhangi bir yaralanma ya da hasarın olmadığı bu eylemleri "tehlikeli ve son derece talihsiz" diye nitelendiren Koizumi, Çin'e güçlü protesto notası verdiklerini ve olayın tekrarlanmamasını talep ettiklerini aktarmıştı.

"Ateş-kontrol radar aydınlatması" olarak adlandırılan radar kilidi, hava harbinde uçakların füze ateşlemesi öncesinde hedef belirlemek için kullanılıyor.

Gerginliğin, iki ülke arasında Japon Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözlerinin yol açtığı diplomatik gerilimin sürdüğü döneme denk gelmesi dikkati çekti.

#Çin
#Japonya
#Kihara Minoru
#Okinawa
#Pekin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzurum’da kar yağışı var mı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?