Dünya Çinde ham petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi
ASYA

Çin'de ham petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi

Ulusal İstatistik Bürosu, ocak-eylül döneminde ham petrol çıktısının yıllık bazda yüzde 3 artarak 153,75 milyon tona ulaştığını duyurdu. Aynı dönemde işlenmiş petrol üretimi de yüzde 1,9 artışla 56,81 milyon tona ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çinde ham petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi
Arşiv.

Çin'de ham petrol üretimi 9 ayda yüzde 3 arttı.

"Worldometer" adlı internet sitesinin verilerine göre, Çin, yıllık petrol üretiminde ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Çin'de petrol ve doğal gaz üretimi artıyor
EKONOMİ
Çin'de petrol ve doğal gaz üretimi artıyor

Çin'de petrol rezervi keşfedildi
EKONOMİ
Çin'de petrol rezervi keşfedildi
En uzun yolcu treni

En uzun yolcu treni

​Dünya rekoru kırıldı.
Yapımı günler sürüyor

Yapımı günler sürüyor

​Milim milim ilerliyor: Her yerden talep yağıyor.
TOGG dünya gündeminde: Türkiye ABD ve Brezilyada tt oldu

​Heyecanlandıran küp incelemeye alındı.

​Altı kişi ölmüş 27 kişi de yaralanmıştı.

​Herkes görmek için bölgeye akın edecek.

​Sığacık'ta tsunaminin yaraları sarıldı.

Dağların arasında gizli: Yerini çok az kişi biliyor.

3 bin 657 konut daha teslim için gün sayıyor.

100 kişi hayatını kaybetti 300 kişi de yaralandı.

​30 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.