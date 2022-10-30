Çin'de ham petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi

Çin'de ham petrol üretimi 9 ayda yüzde 3 arttı.
"Worldometer" adlı internet sitesinin verilerine göre, Çin, yıllık petrol üretiminde ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.
Çin'de ham petrol üretimi 9 ayda yüzde 3 arttı.
"Worldometer" adlı internet sitesinin verilerine göre, Çin, yıllık petrol üretiminde ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.
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