Çin'de ham petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi Ulusal İstatistik Bürosu, ocak-eylül döneminde ham petrol çıktısının yıllık bazda yüzde 3 artarak 153,75 milyon tona ulaştığını duyurdu. Aynı dönemde işlenmiş petrol üretimi de yüzde 1,9 artışla 56,81 milyon tona ulaştı.

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