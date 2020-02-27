Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı: Son 24 saatte 29 kişi öldü Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan can kaybı 2 bin 746’ya yükseldi. Son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi, 433 yeni vaka saptandı. Söz konusu ölümlerin 26’sı Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, Heylongciang ve Haynan eyaletleriyle başkent Pekin’de birer kişi öldü. Ayrıca taburcu edilenlerin sayısı 32 bin 495’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 358’e, gözetim altındaki kişilerin sayısı 71 bin 572’ye geriledi.



Haber Merkezi 27 Şubat 2020, 06:39 Son Güncelleme: 27 Şubat 2020, 06:45 AA