Dünya Çinde Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746ya çıktı Son 24 saatte 29 kişi öldü
ASYA

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı: Son 24 saatte 29 kişi öldü

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan can kaybı 2 bin 746’ya yükseldi. Son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi, 433 yeni vaka saptandı. Söz konusu ölümlerin 26’sı Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, Heylongciang ve Haynan eyaletleriyle başkent Pekin’de birer kişi öldü. Ayrıca taburcu edilenlerin sayısı 32 bin 495’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 358’e, gözetim altındaki kişilerin sayısı 71 bin 572’ye geriledi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.
Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

  • Söz konusu ölümlerin 26’sı Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, Heylongciang ve Haynan eyaletleriyle başkent Pekin’de birer kişi öldü.
Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 746’ya ulaşırken, toplam virüs bulaşan kişi sayısı 78 bin 497’ye yükseldi.
  • Kovid-19’dan iyileşerek, taburcu edilenlerin sayısı 32 bin 495’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 358’e, gözetim altındaki kişilerin sayısı 71 bin 572’ye geriledi.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 91’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Yolsuzluk soruşturması başkana uzandı

Yolsuzluk soruşturması
başkana uzandı

​Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.
İrandakiüst düzey yetkili de yakalandı

İran'daki
üst düzey yetkili de yakalandı

​Ülkede koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.
Derbinin faturası belli oldu

Derbinin
faturası belli oldu

​Fenerbahçe'den 3 isme men cezası çıktı.
Küresel ısınma <br>çocukların gündeminde

Küresel ısınma
çocukların gündeminde

​Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü yarın vizyona giriyor.
Türkiye'yi<br>Masonlar yönetti

Türkiye'yi
Masonlar yönetti

​Adnan Menderes'in sözleri Mason cemaatinin durumunu özetledi.
Belirli bir <br>noktaya geldik

Belirli bir
noktaya geldik

Bakan Akar'dan hava sahası açıklaması.
İdlib'de<br>gelişmeler lehimize

İdlib'de
gelişmeler lehimize

​Cumhurbaşkanı, siyaset akademisinin ilk dersinde konuştu.
Külliye'de kritik görüşme

Külliye'de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.
Görünmeden düşmanı tespit ediyor

Görünmeden düşmanı tespit ediyor

​ASELSAN tarafından üretilen sistem TSK'nın gücüne güç katıyor.
Geçici olarak<br>kayıt alınmayacak

Geçici olarak
kayıt alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyareti açıklaması.
Sektöre desteğimiz<br>devam ediyor

Sektöre desteğimiz
devam ediyor

​Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, açıklamalarda bulundu.
Balayında ses kaydını internete vermişler

Balayında ses kaydını internete vermişler

​TSK'ya sızan FETÖ'cülerden skandal itiraflar.
Süre dolduğunda<br>TSK görevini yerine getirecek

Süre dolduğunda
TSK görevini yerine getirecek

​AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Minik savaşçı

Minik savaşçı

Koronavirüsten iki hafta sonra kurtuldu.
8 firmayla ilgili şikayet geldi<br>

8 firmayla ilgili şikayet geldi

Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama.
18 kişi gözlem altında

18 kişi gözlem altında

Gürbulak Sınır Kapısında koronavirüs ile ilgili önemli açıklama.
Mayıs ayına <br>kadar ücretsiz

Mayıs ayına
kadar ücretsiz

THY'den iptal edilen seferlerle ilgili bilet iadesi açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.