Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bine yaklaştı: 39 bin kişi de hastalığı yendi Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 837’ye çıktı. Son 24 saatte 47 kişi yaşamını yitirdi, 427 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 1418’e, gözetim altına alınanların sayısı 58 bin 233’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 39 bin 2’ye yükseldi.

Haber Merkezi 29 Şubat 2020, 07:27 Son Güncelleme: 29 Şubat 2020, 07:31 AA