Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi: Son 24 saatte 52 kişi öldü Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717’ye çıktı. Son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Çin'de Kovid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491’e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108’e geriledi. Ayrıca salgından iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745’e çıktı.

Haber Merkezi 26 Şubat 2020, 06:42 Son Güncelleme: 26 Şubat 2020, 06:51 AA