Çin’de kovid ateşi büyüyor: Tedbirden bıktılar ama vaka sayısı artıyor

Çin’de halkın hareket serbestisini ve günlük yaşamlarını kısıtlayan karantina tedbirleri, temel ihtiyaçlara ve sağlık bakımına erişimde yaşanan sıkıntıların yanında yol açtığı insani felaketler nedeniyle tepki görüyor. Ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kentte protesto gösterileri düzenlendi. Sosyal medyada yayılan videolarda, halkın yerel hükümet binasının bulunduğu meydanda toplanarak karantina tedbirlerini protesto eden sloganlar attığı, kentin farklı bölgelerinde çok sayıda vatandaşın ellerinde bayraklarla sokaklarda yürüdüğü görüldü. “Karantinayı kaldırın”, “Halka hizmet edin”, “Öleceksek birlikte ölelim!” sloganları atan protestocular, siyasi yetkililere ve sağlık görevlilerine tepki gösterdi. Pekin yönetiminin “sıfır vaka” politikası eleştirilerin odağında yer alırken, geçtiğimiz günlerde Foxconn fabrikası çalışanları, düşük yaşam şartlarında ve zorla fabrikada tutuldukları gerekçesiyle binadan firar edip gösteriler düzenlemişti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güvenlik güçleri ile işçiler arasında meydan savaşlarını andıran, taşlı sopalı arbede yaşandığı görülmüştü.

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YANAN EV ÇELİK TELLERLE MÜHÜRLENMİŞ

Yangının çıktığı apartmanın sakinlerine 21 Kasım’a gönderildiği iddia edilen notta, apartmanda pozitif vakalara rastlandığı, vatandaşların 3 gün boyunca evlerinden çıkamayacağı, daire kapılarının mühürleneceğinin bildirildiği görülüyor. Ayrıca daire kapılarının kollarının çelik tellerle mühürlendiğini gösteren bazı fotoğraflar da paylaşımlarda yer aldı. Urumçi’deki olay, Çin genelinde Kovid-19 tedbirlerine karşı artan huzursuzluğu tepkiye dönüştürdü. Çin’in en popüler sosyal paylaşım platformu Weibo’daki çok sayıda kullanıcı, karantina tedbirlerinin yol açtığı önceki insani felaketleri hatırlatan yorumlar yaptı. Öte yandan Urumçi kentinde 100 günden fazla süredir bölgesel kısıtlamalar uygulanması da ortaya çıkan tepkinin önemli nedenlerinden biri olarak belirtiliyor.

VAKA SAYISI TIRMANIYOR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında son 24 saatte 31 bin 709’u asemptomatik olmak üzere toplam 35 bin 183 yeni korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında üst üste üçüncü gün rekor kırıldı. Yeni vakaların çoğu Çin’in güneyindeki Guangzhou ile güneybatısındaki metropollerden Chongqing’de kaydedildi. 32 milyon nüfuslu Chongqing’de bir önceki güne göre vaka sayısı yaklaşık yüzde 20’lik artarak 7 bin 721 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Guangzhou’da ise 7 bin 419 yeni vaka bildirildi. Başkent Pekin’de ise günlük vaka sayısı önceki güne göre yüzde 58 artış göstererek 2 bin 595’e yükseldi. Hebei, Sichuan, Shanxi ve Qinghai eyaletlerinde de binden fazla yeni vaka görüldü.

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‘SIFIR VAKA’ POLİTİKASI

Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin, vaka sayısı nüfusuna oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, “sıfır vaka” olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor. Dünyanın ülkeleri virüsle belirli uyum içinde yaşamaya, hayatının akşını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu tedbirleri sürdürmekte ısrar ediyor.

ABD'DEN ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE YASAK

ABD, ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Huawei dahil 5 Çinli teknoloji firmasından yeni iletişim ekipmanlarının ithalatını ve bunların ülkede satışını, ulusal güvenlik tehditlerinden koruma gerekçesiyle yasakladı. İthalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de yer alıyor. Öte yandan, söz konusu yasakların geriye dönük olmadığı ve listelenen firmaların daha önce ABD'de ticareti onaylanmış ürünlerinin satışının devam edeceği belirtiliyor.

Şİ'DEN PYONGYANG'A 'BİRLİKTE ÇALIŞALIM' ÇAĞRISI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a Pekin'in küresel barış ve istikrar için Pyongyang ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre Şi, Kim'e gönderdiğ mesajda ülkesinin, dünyanın barışı, istikrarı, refahı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

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Şi Cinping ve Kim Jong.

İkili ticaretinin yüzde 90'ından fazlasını Çin ile gerçekleştiren Kuzey Kore, nükleer ve balistik füze programları nedeniyle halihazırda çok sayıda uluslararası yaptırım altında bulunuyor. Mayıs ayında Çin ve Rusya, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sıkılaştırma teklifini veto etmişti.