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Dünya Çinde öğretmen vahşeti Tartıştığı meslektaşının 25 öğrencisini zehirledi
ASYA

Çin'de öğretmen vahşeti: Tartıştığı meslektaşının 25 öğrencisini zehirledi

Çin'de akıl almaz bir vahşet olayı yaşandı. Bir kreş öğretmeni, tartıştığı meslektaşından öç almak için, meslektaşının 25 öğrencisini zehirledi. Çocuklardan biri hayatını kaybederken, acımasız öğretmene idam cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Çin'de anaokulu öğrencileri zaman zaman zehirlenme gibi ölümcül saldırılara maruz kalıyorlar.
Çin'de anaokulu öğrencileri zaman zaman zehirlenme gibi ölümcül saldırılara maruz kalıyorlar.

Çin'de geçen yıl akıl almaz bir vahşete imza atan kreş öğretmenine idam cezası verildi.

İDAM CEZASI VERİLDİ

Kreş öğrencilerini, yemeklerine yüksek miktarda sodyum nitrat koyarak zehirleyen Vang Yun'un cezası belli oldu. Mahkeme heyetinden yapılan açıklamada Yun idam cezasına çarptırıldı.

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ÖÇ ALMAK İÇİN YAPMIŞ

Vang'ın tartıştığı bir meslektaşından öç almak için onun öğrencilerini zehirlediği ve öğrencilerden birinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Çin'de 2002 yılında Nancing'de fare zehri koyulan atıştırmalıkları yiyen çoğu öğrenci 42 kişi hayatını kaybetmişti. Atıştırmalıklara fare zehri koyduğu ortaya çıkan kişi idam edilmişti.

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