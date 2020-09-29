Çin'de öğretmen vahşeti: Tartıştığı meslektaşının 25 öğrencisini zehirledi

Çin'de geçen yıl akıl almaz bir vahşete imza atan kreş öğretmenine idam cezası verildi.
İDAM CEZASI VERİLDİ
Kreş öğrencilerini, yemeklerine yüksek miktarda sodyum nitrat koyarak zehirleyen Vang Yun'un cezası belli oldu. Mahkeme heyetinden yapılan açıklamada Yun idam cezasına çarptırıldı.
ÖÇ ALMAK İÇİN YAPMIŞ
Vang'ın tartıştığı bir meslektaşından öç almak için onun öğrencilerini zehirlediği ve öğrencilerden birinin hayatını kaybettiği biliniyor.
Çin'de 2002 yılında Nancing'de fare zehri koyulan atıştırmalıkları yiyen çoğu öğrenci 42 kişi hayatını kaybetmişti. Atıştırmalıklara fare zehri koyduğu ortaya çıkan kişi idam edilmişti.