Dünya Çinde salgın yüzünden bazı kentlerde yarıyıl tatili uzatıldı
ASYA

Çin'de salgın yüzünden bazı kentlerde yarıyıl tatili uzatıldı

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında bazı kentlerde yarıyıl tatilinin uzatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Çin hükümeti yarıyıl tatilinden sonra eğitime başlama tarihinin de ikinci bir emre kadar ertelendiğini açıkladı.
Çin hükümeti yarıyıl tatilinden sonra eğitime başlama tarihinin de ikinci bir emre kadar ertelendiğini açıkladı.

China Daily gazetesinin haberinde, ülkede başta virüsün patlak verdiği Vuhan kenti olmak üzere, Pekin, Şanghay ve Çongçing kentlerinde sömestir tatilindeki üniversitelerde eğitime başlama tarihinin ertelendiği belirtildi.

  • Pekin Belediyesi Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Li Yi, kentte üniversitelerin yanı sıra ilk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatilinden sonra eğitime başlama tarihinin de ikinci bir emre kadar ertelendiğini açıkladı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam da dün bölgenin en yüksek düzeyde alarm durumuna geçtiğini belirterek, yarıyıl tatilinin uzatıldığını duyurmuştu.

"Virüsün yayılma hızı artıyor"

Bu arada Ulusal Sağlık Komisyonu Sorumlu Bakanı Ma Şiaovey, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün kuluçka süresinin 14 güne kadar çıktığını ancak bu süreçte bile bulaşıcı olduğunu bildirdi.

  • Ma, koronavirüsün yayılma hızının gittikçe arttığına dikkati çekerek, yetkililerin virüsü anlama kabiliyetinin sınırlı olduğunu ve muhtemel mutasyonlardan kaynaklanacak riskler konusunda belirsizlik bulunduğunu dile getirdi.

Salgının bir süre daha devam etmesinin beklendiği ifade eden Ma, bugüne kadar bundan etkilenen Hubey eyaletine bin 300'den fazla ilave doktor sevk edildiğini, bin doktorun daha gönderilceğini vurguladı.

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Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezinden gün içinde yapılan açıklamada, virüse karşı aşı geliştirilmeye başlandığı belirtilmişti. Aşının ne zaman hazır olacağı, salgını ne derecede önleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Ülkenin Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı da 324'ünün durumu ağır olmak üzere bin 975'e yükselmişti.

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