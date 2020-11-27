Çin'de trafik kazasında ölenlerin organlarını çalan doktorlara hapis cezası

Çin'de trafik kazasında ölenlerin organlarını çalmakla suçlanan 4 doktora 10 ay ile 28 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Çin Komünist Partisi denetimindeki thepapar.cn haber sitesi, bu kişilerin organ bağışı için ailelere sahte belgeler imzalattığını ve sonrasında ambulans görüntüsü verilen araçlarda organları aldıklarını belirtti.

Siteye göre Anhui eyaletindeki bir hastanede 2017-18 yılları arasında bu yolla en az 11 kişinin karaciğer ve böbrekleri alındı.

'Bazı ailelere para verildi'

Duruşma Temmuz'da yapılmasına rağmen, olayın, annesinin organları çalınan bir kişinin açıklamalarıyla duyulduğu belirtiliyor.

Bengpu kentinde görülen davanın kayıtlarına göre, Huaiyuan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi başhekimi Yang Suşun ve diğer doktorlar, trafik kazasından ölenleri ya da ağır beyin hasarı geçiren hastaları hedef alıyordu.

Yang'ın bu kişilerin ailelerini organ bağışı yapmaya ikna ederek sahte belgeler imzalattığı ve test sonuçlarını Nanjing'de iş birliği yaptığı diğer doktorlara gönderdiği belirtiliyor.

Mahkeme kayıtlarına göre hastaların cesetleri ambulans görüntüsü verilen bir araçta alınıyordu.

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Çin yasalarına göre bu operasyonların Uluslararası Kızılhaç Komitesi üyelerinin ve aile fertlerinin nezaretinde yapılması gerekiyor. Ancak söz konusu doktorların operasyonlarında kimsenin hazır bulunmadığı söyleniyor.

Organ mafyasına satıyorlar

Doktorların bir kişinin yakınını izin belgelerini imzalamaya ikna etmek için 200 bin yuan "teşvik" verdiği öne sürülüyor.

Organların daha sonra organ mafyasıyla çalışan kişi ya da hastanelere satıldığı belirtiliyor.

Yaklaşık 1 milyar 400 milyon nüfuslu Çin'de açığın kapatılması için halk organ bağışında bulunmaya özendiriliyor.