Çin'den Pakistan'ın barışın tesisine yönelik çabalarına destek mesajı: Mutabakat bir sonuç değil başlangıç

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile İran arasında varılan mutabakatta arabuluculuk yapan Pakistan'ı tebrik ederek, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesi için birlikte çalışmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Pakistanlı Bakan, görüşmede, ABD ile İran arasında ülkesinin arabuluculuğunda varılan mutabakata dair Çinli mevkidaşını bilgilendirdi.

Dar, bu süreçte Pakistan ile yakın iletişimi ve arabuluculuk çabalarına desteği için Çin’e teşekkür etti.

Vang da, ABD ile İran arasındaki mutabakatın ilk aşamasının tamamlanması dolayısıyla Pakistan'ı tebrik etti, barış için çaba göstermenin Çin ve Pakistan dahil, tüm ülkelerin ortak sorumluluğunu vurguladı.

Mutabakat bir başlangıç noktası

Mutabakatın bir sonuç olmaktan çok bir başlangıç noktası olduğunu, Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde kalıcı barışın ancak tüm tarafların sürekli çabalarıyla sağlanabileceğine işaret eden Vang, uluslararası toplumun ABD-İran müzakerelerinin ikinci aşamasına desteğini sürdürmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi gibi çok taraflı kuruluşların daha büyük rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

Vang, Çin'in Orta Doğu ülkelerinin geleceklerini ve kaderleri ellerine almasını ve diyalog ile müzakere yoluyla tüm ülkelerin dahil olacağı bir barış ve güvenlik mimarisi oluşturmasını desteklediğini belirterek, "Barış kapısı bir kez açılmışken yeniden kapanmamalı. Güç kullanımına yeniden başvurulmamalı. Orta Doğu, savaştan yeterince acı çekti, bölge halkları barışı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Çinli Bakan, bölgede barış, istikrar ve kalkınmanın tesisine yönelik çabaları sürdürmek için Pakistan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın, yürütülen müzakerelerin ardından, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaları sonlandırmak üzere mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.



