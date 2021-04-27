Cinderes'te görevini tamamlayan Mehmetçik törenle Türkiye'ye uğurlandı

Terör örgütü mensuplarının sınır bölgesinden arındırılması amacıyla başlatılan Zeytindalı Harekatı kapsamında 6 ay önce Suriye’ye bağlı Cinderes’te görevlendirilen ve Cinderes Jandarma Komutanlığınca törenle karşılanan Bingöl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev alan Mehmetçik, Cinderes bölgesindeki görev sürelerini tamamlayarak Bingöl’deki birliklerine yine törenle uğurlandı.

Cinderes toprağı

Törende, Bingöl JÖH Tabur Komutanlığı adına Cinderes Jandarma Komutanı Yarbay Yıldırım Özbaş’a Eylül 2020-Mart 2021 Hizmet anısı olarak plaket verildi. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Racu’da kaldığı evin fotoğrafı ve Cinderes’ten alınan toprak cam kavanoza doldurularak Bingöl’e gönderilmek üzere askerlere teslim edildi.

DÜNYA Mehmetçik Cinderesi'nde

Cinderes Jandarma Komutanı Yarbay Yıldırım Özbaş tarafından Türk Bayrağını öperek Bingöl JÖH Tabur Komutanlığı askerlerine teslim etti.

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Zeytin fidesi

Zeytin Dalı Harekatı hatırası olarak Suriye’de kurulan dostluk bağlarının ve hayatı normale döndürme çabalarının ve barışın simgesi olan zeytin ağacının vatan topraklarına katılması ve yeşermesi, kurulan barışın kardeşliğin ve huzur ortamının bir kanıtı olarak gelecek nesillere aktarılarak, bir simge olarak büyütülmesi amacıyla zeytin fidesi takdim edildi.

DÜNYA Kandil'in terör kadrosu Raco ve Cinderes'te







Tören sonrası Yarbay Yıldırım Özbaş, komutanlar ve askerlerle tek tek tokalaşarak teşekkür edip askerleri selamlayarak vatan topraklarına uğurladı.

Video: Kandil'in terör kadrosu Raco ve Cinderes'te



