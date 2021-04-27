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Dünya Cindereste görevini tamamlayan Mehmetçik törenle Türkiyeye uğurlandı
ORTADOĞU

Cinderes'te görevini tamamlayan Mehmetçik törenle Türkiye'ye uğurlandı

Bingöl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev alan Mehmetçik, 6 Eylül 2020 tarihinde Cinderes Jandarma Komutanlığına katılarak Zeytindalı Harekat bölgesinde kendilerine verilen görevlerini başarıyla tamamlamalarının ardından törenle birliklerine uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
Cindereste görevini tamamlayan Mehmetçik törenle Türkiyeye uğurlandı
Yarbay Yıldırım Özbaş, komutanlar ve askerlerle tek tek tokalaştı.

Terör örgütü mensuplarının sınır bölgesinden arındırılması amacıyla başlatılan Zeytindalı Harekatı kapsamında 6 ay önce Suriye’ye bağlı Cinderes’te görevlendirilen ve Cinderes Jandarma Komutanlığınca törenle karşılanan Bingöl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev alan Mehmetçik, Cinderes bölgesindeki görev sürelerini tamamlayarak Bingöl’deki birliklerine yine törenle uğurlandı.

Cinderes toprağı

Törende, Bingöl JÖH Tabur Komutanlığı adına Cinderes Jandarma Komutanı Yarbay Yıldırım Özbaş’a Eylül 2020-Mart 2021 Hizmet anısı olarak plaket verildi. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Racu’da kaldığı evin fotoğrafı ve Cinderes’ten alınan toprak cam kavanoza doldurularak Bingöl’e gönderilmek üzere askerlere teslim edildi.

Mehmetçik Cinderesi'nde
DÜNYA
Mehmetçik Cinderesi'nde

Cinderes Jandarma Komutanı Yarbay Yıldırım Özbaş tarafından Türk Bayrağını öperek Bingöl JÖH Tabur Komutanlığı askerlerine teslim etti.

Zeytin fidesi

Zeytin Dalı Harekatı hatırası olarak Suriye’de kurulan dostluk bağlarının ve hayatı normale döndürme çabalarının ve barışın simgesi olan zeytin ağacının vatan topraklarına katılması ve yeşermesi, kurulan barışın kardeşliğin ve huzur ortamının bir kanıtı olarak gelecek nesillere aktarılarak, bir simge olarak büyütülmesi amacıyla zeytin fidesi takdim edildi.

Kandil'in terör kadrosu Raco ve Cinderes'te
DÜNYA
Kandil'in terör kadrosu Raco ve Cinderes'te



Tören sonrası Yarbay Yıldırım Özbaş, komutanlar ve askerlerle tek tek tokalaşarak teşekkür edip askerleri selamlayarak vatan topraklarına uğurladı.

Özel Harekat Polisimizin Afrin'de zırhlı araçtan okuduğu ezan, duyanları mest etti
OYNAT 03:39
Özel Harekat Polisimizin Afrin'de zırhlı araçtan okuduğu ezan, duyanları mest etti
Suriye'nin Afrin'e bağlı Cinderes bölgesinde görev yapan Özel Harekat polisimizin, vakit namazlarında ezanı zırhlı araçtan okuyarak halkı namaza davet ettiği görüntüler, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Video: Kandil'in terör kadrosu Raco ve Cinderes'te


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