Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Bugünkü anlaşmalarla geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Bugünkü anlaşmalarla geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Bugünkü anlaşmalarla geleceğe yönelik çok çok önemli adımlar yaptık. Ticaret hacmimiz 2019'da 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakam 2023'te 15 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz. Özellikle Nahçıvan-Türkiye arasında demiryolu projesini önemsiyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev.

Bugünkü anlaşmalarla geleceğe yönelik çok çok önemli adımlar yaptık.

İşbirliği ve dayanışmamızı daha da ileri götürme gayretindeyiz.

20 yıl öncesine göre çok daha gelişen bir Azerbaycan var.

Özellikle Nahçıvan-Türkiye arasında demiryolu projesini önemsiyoruz.

Ticaret hacmimiz 2019'da 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakam 2023'te 15 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz.

Gümrükten tarıma, enerjiden ulaşıma her alanda iş birliğimizi derinleştireceğiz.

Ordularımızın dayanışması savunma sanayisinde attığımız adımlar geleceğe dönük bağımsızlığımızın teminatı.

Barış Pınarı Harekatı'nda Azerbaycan halkı ve hükümetiyle tek millet olduğumuzu göstermiştir.

Yarın, Hocalı Katliamının 28. yıl dönümü yad edildi. Hocalı'da 20'inci Yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir.

Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX'a sert tepki: Yalan haber üretmeyi bırakın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX'a sert tepki: Yalan haber üretmeyi bırakın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı için Azerbaycan'a gitmeden önce açıklamada bulundu. FOX muhabirine sert tepki gösteren Erdoğan, ''FOX önce gazete olsun, FOX önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aliyev resmi törenle karşıladı

8. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı’nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan heyeti, İlham Aliyev’e ise Türk heyeti tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'e tespih hediye etti
FOTOĞRAF 8
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi törenle karşılandı.
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Erdoğan ve Aliyev ile törenin ardından ikili görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkileri farklı boyutlarıyla ele almalarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulundular. Erdoğan, görüşmede Aliyev'e tespih hediye etti.
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Erdoğan'ın, katılacağı İşbirliği Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakü temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'e tespih hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Aliyev’le ikili görüşmeye geçti. Erdoğan’a Bakü temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

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Astsubay olan torunu kansere yenik düştü: Arsasını satıp Mehmetçik’e bağışladı
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Astsubay olan torunu kansere yenik düştü: Arsasını satıp Mehmetçik’e bağışladı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde TSK’nın hava kurtarma biriminde görev yapan astsubay olan ve adını taşıyan torunu kansere yenik düşen 87 yaşındaki Hasan Kurt, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na 50 bin TL bağışta bulundu. Astsubay üstçavuş olan torununu kaybetmenin üzüntüsünü içinde yaşadığını vurgulayan Kurt, “Şanlı ve şerefli ordumuzun bir neferi olan torunum Hasan’ı, 2017 yılında toprağa verdik. Onun üzüntüsü, hala yüreğimde. Torunumu kaybettim ama tüm Mehmetçiklerimizin hepsi de benim bir evladım ve torunum. Onlar olmazsa biz burada rahat uyuyamayız. Onlar vatan bölünmesin, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye canları, kanları pahasına görev yapıyor" dedi.

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