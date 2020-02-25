Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Bugünkü anlaşmalarla geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

https://t.co/zHBfcv8bfn — Yeni Şafak (@yenisafak) 25 Şubat 2020

Bugünkü anlaşmalarla geleceğe yönelik çok çok önemli adımlar yaptık.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

https://t.co/zHBfcv8bfn — Yeni Şafak (@yenisafak) 25 Şubat 2020

İşbirliği ve dayanışmamızı daha da ileri götürme gayretindeyiz.

20 yıl öncesine göre çok daha gelişen bir Azerbaycan var.

Özellikle Nahçıvan-Türkiye arasında demiryolu projesini önemsiyoruz.

Ticaret hacmimiz 2019'da 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakam 2023'te 15 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz.

Gümrükten tarıma, enerjiden ulaşıma her alanda iş birliğimizi derinleştireceğiz.

Ordularımızın dayanışması savunma sanayisinde attığımız adımlar geleceğe dönük bağımsızlığımızın teminatı.

Barış Pınarı Harekatı'nda Azerbaycan halkı ve hükümetiyle tek millet olduğumuzu göstermiştir.

Yarın, Hocalı Katliamının 28. yıl dönümü yad edildi. Hocalı'da 20'inci Yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir.

Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FOX'a sert tepki: Yalan haber üretmeyi bırakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı için Azerbaycan'a gitmeden önce açıklamada bulundu. FOX muhabirine sert tepki gösteren Erdoğan, ''FOX önce gazete olsun, FOX önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aliyev resmi törenle karşıladı

8. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı’nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan heyeti, İlham Aliyev’e ise Türk heyeti tanıtıldı.

FOTOĞRAF 8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Aliyev ile törenin ardından ikili görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkileri farklı boyutlarıyla ele almalarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulundular. Erdoğan, görüşmede Aliyev'e tespih hediye etti. Erdoğan'ın, katılacağı İşbirliği Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakü temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'e tespih hediye etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı İlham Aliyev ile bir araya geldi.





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Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Aliyev’le ikili görüşmeye geçti. Erdoğan’a Bakü temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.