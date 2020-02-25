Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Bugünkü anlaşmalarla geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
https://t.co/zHBfcv8bfn
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Bugünkü anlaşmalarla geleceğe yönelik çok çok önemli adımlar yaptık.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
https://t.co/zHBfcv8bfn
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
İşbirliği ve dayanışmamızı daha da ileri götürme gayretindeyiz.
20 yıl öncesine göre çok daha gelişen bir Azerbaycan var.
Özellikle Nahçıvan-Türkiye arasında demiryolu projesini önemsiyoruz.
Ticaret hacmimiz 2019'da 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakam 2023'te 15 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz.
Gümrükten tarıma, enerjiden ulaşıma her alanda iş birliğimizi derinleştireceğiz.
Ordularımızın dayanışması savunma sanayisinde attığımız adımlar geleceğe dönük bağımsızlığımızın teminatı.
Barış Pınarı Harekatı'nda Azerbaycan halkı ve hükümetiyle tek millet olduğumuzu göstermiştir.
Yarın, Hocalı Katliamının 28. yıl dönümü yad edildi. Hocalı'da 20'inci Yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir.
Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aliyev resmi törenle karşıladı
8. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı’nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan heyeti, İlham Aliyev’e ise Türk heyeti tanıtıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Aliyev’le ikili görüşmeye geçti. Erdoğan’a Bakü temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.