Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet de Azerbaycan'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Kasım Zafer Günü" törenine katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, "TC-TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün uğurladı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#8 Kasım Zafer Günü