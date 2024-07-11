Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde akşam yemeğinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükumet başkanları ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
Çocukluğumdan beri duyarım; argoda ‘ taş kafa ’ ya da ‘ beyinsiz ’ yerine kullanılır: “NATO kafa, NATO mermer!” Uzun yıllar, bu deyişin NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı) ile ne ilgisi olabilir diye düşünüp durmuştum. Yine de NATO sözcüğünün pejoratif anlamda kullanılması hiç rahatsız etmiyordu… Öyle ya, NATO’ya, CENTO’ya ve ABD dümen suyunda hareket eden bilumum uluslararası kuruluşa karşıydık!.. Hele de NATO’ya! Tabii şimdi ‘arama motorları’ imdada yetişiveriyor… Efendim, Yunanca’dan geliyormuş.
NATO’nun kuruluşunun 75.sene-i devriyesi münasebetiyle bir zirve düzenlendi. NATO’nun güney kanadının en mühim parçasını oluşturan Türkiye de bu zirveye katılıyor. Artan üye sayısı , genişleyen yapısı ile NATO bildiğimiz NATO mu acaba? Bence kritik soru budur. Bu kuruluşun Sovyetler Birliği’nin merkezde olduğu veri bir tehlikeye karşı savunma amaçlı kurulmuş olduğu herkesin mâlumudur. Tez ve antitez ilişkisidir bu. Varşova Paktı, NATO’nun, NATO da Varşova Paktı’nın antitezi olarak tezâhür etmiştir.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği için gittiği Washington'da, uluslararası kamuoyuna barış için gayretleri artırma çağrısı yaptı. Avrupa Birliği'nin Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarına dikkat çekti.
Donald Trump ile girdiği münazara sonrası ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesini isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken, ABD'de Demokrat Senatör Michael Bennet, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın kasım seçimlerini "açık ara kazanabileceğini" söyledi.