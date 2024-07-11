Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde akşam yemeğinde

Çocukluğumdan beri duyarım; argoda ‘ taş kafa ’ ya da ‘ beyinsiz ’ yerine kullanılır: “NATO kafa, NATO mermer!” Uzun yıllar, bu deyişin NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı) ile ne ilgisi olabilir diye düşünüp durmuştum. Yine de NATO sözcüğünün pejoratif anlamda kullanılması hiç rahatsız etmiyordu… Öyle ya, NATO’ya, CENTO’ya ve ABD dümen suyunda hareket eden bilumum uluslararası kuruluşa karşıydık!.. Hele de NATO’ya! Tabii şimdi ‘arama motorları’ imdada yetişiveriyor… Efendim, Yunanca’dan geliyormuş.