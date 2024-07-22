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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı: Miçotakis'ten Kıbrıs'ta Türkiye ile ilgili küstah açıklama

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 20 Temmuz'da Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyarette sarf ettiği sözler tepki topladı. Türk ordusuna 'işgalci' diyen Miçotakis, "Çözüm iki devletli değil, tek devletli olmalı. Türkiye'nin garantör olmadığı bir çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Miçotakis ile görüştüğünü ve Türkiye aleyhine açıklamalardan kaçınacağını söylediğini ifade etmişti.

Lokman Özdemir
09:25 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:34 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı tam kadro KKTC'deki törenlere katıldı.


Özellikle denizdeki geçit töreni Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Rum tarafını ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten ise küstah bir açıklama geldi.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü münasebetiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in daveti üzerine Güney Kıbrıs'ta düzenlenen "kınama" etkinliğine katılan ilk Yunan başbakanı oldu.


"Kıbrıs’ta Türkiye’siz çözüm istiyoruz"


Miçotakis,
"Türk askeri ve Türkiye’nin garantörlüğünün olmayacağı bir çözüm istiyoruz."
dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nı trajedi olarak nitelendiren Miçotakis, geçen 50 yılın ardından Ada’daki soruna çözüm bulunması için görüşmelerin yeniden başlaması umudunu dile getirdi.





"İki değil tek devlet olacak"


Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:


  • Yunan Albaylar Cuntası, 50 yıl önce Kıbrıs’taki milli trajedinin kapısını açtı. İstila ve işgal 50 yıldır devam ediyor. Açılan yara 50 yıldır kanamaya devam ediyor. Kıbrıs’ın kuzeyi işgalin esiri kalmaya devam ediyor. Oldubittileri kabul etmiyoruz. Tek hedefimiz iki bölgeli, iki toplumlu, işgal ordularının bulunmayacağı (Türk askeri), modası geçmiş garantörlüklerin (Türkiye’nin garantörlüğü) olmayacağı, üniter bir devlet, birleşmiş bir Kıbrıs’tır. Türk-Yunan yakınlaşmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkısı olacağına inanıyorum. Ancak, Türkiye ile görüşüyor olmamız anlaştığımız ya da taviz verdiğimiz anlamına gelmez. AB üyesi Kıbrıs’a (Rum Kesimi) yönelik her tehdit, Avrupa için tehlike anlamına gelir. Kıbrıs’ın işgal altında olan kuzeyinde suni bir oluşum (KKTC) söz konusudur. Türkiye, kutlamaların ya da oylamaların (TBMM’nin 50. yıl tezkeresi) olması gereken gerçek hedefleri ile bağdaşmadığını er veya geç idrak edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Miçotakis ile arasında geçen diyaloğu anlatmıştı.


Erdoğan
"Son NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile konuştum. "Aynı gün ben Kuzey Kıbrıs'ta bulunacağım, orada Kuzey Kıbrıs halkına hitap edeceğim. Öğrendiğime göre siz de Güney'de olacakmışsınız, orada hitap edecekmişsiniz. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız" dedim. O da benim gibi düşündüğünü söyledi."
demişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC dönüşü önemli mesajlar: Yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz o üssü görmeleri yetecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından uçakta aralarında Yeni Şafak Gazetesi Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun'un da olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Yunanistan'la Larnaka kıyılarında deniz üssü inşa etme girişimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzeyde yaparız. Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara" dedi.


#Kiryakos Miçotakis
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