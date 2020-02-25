Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın ardından Rusyadan 4lü zirve açıklaması
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Rusya'dan 4'lü zirve açıklaması

Rusya'dan yapılan açıklamada şu an için İdlib konusunda Fransa, Almanya ve Türkiye ile dörtlü bir zirve üzerinde çalışılmadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Rusya 4'lü zirve üzerinde çalışılmadığını açıkladı.
Rusya 4'lü zirve üzerinde çalışılmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye konusunda Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bir araya geleceği bir toplantı düzenlenmeyi düşündüklerini söyledi.

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart'ta görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin gelen soruları cevapladı.

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"Şimdilik Erdoğan ile Putin arasında ikili görüşmeden bahsedilemeyeceğini" belirten Peskov, "Ancak çok taraflı (Rusya, Türkiye, İran) bir formatta görüşme olasılığını inceliyoruz" dedi.

Peskov, Fransa ve Almanya'nın değil İran'ın katılacağı bir formatın düşünüldüğünü vurgulayarak, bu formattaki toplantı için liderlerin görüşme takvimi üzerinde çalışıldığını kaydetti.

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