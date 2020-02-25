Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Rusya'dan 4'lü zirve açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye konusunda Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bir araya geleceği bir toplantı düzenlenmeyi düşündüklerini söyledi.

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart'ta görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin gelen soruları cevapladı.

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"Şimdilik Erdoğan ile Putin arasında ikili görüşmeden bahsedilemeyeceğini" belirten Peskov, "Ancak çok taraflı (Rusya, Türkiye, İran) bir formatta görüşme olasılığını inceliyoruz" dedi.

Peskov, Fransa ve Almanya'nın değil İran'ın katılacağı bir formatın düşünüldüğünü vurgulayarak, bu formattaki toplantı için liderlerin görüşme takvimi üzerinde çalışıldığını kaydetti.