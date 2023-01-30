Daha çok kan istiyor: Netanyahu, Filistin topraklarını işgal eden yerleşimcilere silah dağıtacak

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İsrail’in aşırı sağcı hükümeti, Ocak ayında işgal altındaki Filistin topraklarında aralarında çocukların da olduğu 32 Filistinlinin şehit eden saldırılarını artıracak adımlar atma kararı aldı.
İsrail’in aşırı sağcı hükümeti, Ocak ayında işgal altındaki Filistin topraklarında aralarında çocukların da olduğu 32 Filistinlinin şehit eden saldırılarını artıracak adımlar atma kararı aldı. Son olarak Cenin’de 9 Filistinlinin katledilmesiyle yükselen gerilim, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen saldırıda 7 İsraillinin hayatını kaybetmesiyle yeni bir boyut kazandı. Irkçı hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu yükselen gerilimi düşürmek yerine, aralarında ırkçı Ulusal Güvenli Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de bulunduğu ve “Güvenlik Kabinesi”ni toplayarak, Filistin’i kana bulayacak skandal kararlara imza attı. Kararlar arasında, başta işgal altındaki Filistin topraklarında hukuksuz kurulan yerleşimlerin silahlandırılması olmak üzere Batı Şeria’da işgalci güç varlığının artırılması gibi kan donduran maddeler yer alıyor.
Güvenlik kabinesi toplantısının ardından konuşan Netanyahu, İsrailli yerleşimci teröristlere karşı direniş gösteren Filistinlilerin evlerinin yıkılması, kendisi ve ailesinin ulusal sigorta sisteminden çıkarılması, yakınlarına kimlik kartı verilmemesi ve yerleşimci teröristler için ateşli silah alımındaki prosedürlerin kolaylaştırması gibi şiddeti artırıcı birçok yeni yöntemin gündeme geldiğini açıkladı. Toplantıda ayrıca işgal altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcileri takviye etmek için de bazı kararlar alındığı belirtildi. Konu, haftalık yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. İşgalci güç ayrıca Filistin’deki en temel sorunlardan birini teşkil eden yerleşimci teröristlere de daha fazla destek verileceğini duyurdu.
Cenin katliamıyla gerilimi artıran İsrail yönetimi, bir yandan da cezaevlerindeki Filistinli tutuklulara psikolojik baskıyı artırıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü’nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Ofer, Mecdu ve Negev cezaevlerinde kalan tutukluların kaldığı koğuşlara baskın düzenlediği ve çeşitli tecrit yöntemleri uyguladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca üzerlerinde psikolojik bir baskı yaratmak için onlarca tutuklunun farklı cezaevlerine ya da koğuşlara nakledildiği, bazılarının ise tek kişilik hücrelerde izole edildiği bilgisi verildi.
Netanyahu’nun bölgede gerilimi artıran eylemleri sürerken, kendisine karşı onbinlerce kişilik kitlesel gösteriler de sürüyor. Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve aşırı sağ politikalarına tepki gösteren yaklaşık 40 bin kişi, başkent Tel Aviv’de toplandı. Kent merkezindeki Kaplan Caddesi’nde toplanan göstericiler, “suç başbakanı”, “diktatörlüğe hayır” ve “demokrasi” sloganları attı.