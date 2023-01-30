Daha çok kan istiyor: Netanyahu, Filistin topraklarını işgal eden yerleşimcilere silah dağıtacak

İsrail’in aşırı sağcı hükümeti, Ocak ayında işgal altındaki Filistin topraklarında aralarında çocukların da olduğu 32 Filistinlinin şehit eden saldırılarını artıracak adımlar atma kararı aldı. Son olarak Cenin’de 9 Filistinlinin katledilmesiyle yükselen gerilim, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen saldırıda 7 İsraillinin hayatını kaybetmesiyle yeni bir boyut kazandı. Irkçı hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu yükselen gerilimi düşürmek yerine, aralarında ırkçı Ulusal Güvenli Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de bulunduğu ve “Güvenlik Kabinesi”ni toplayarak, Filistin’i kana bulayacak skandal kararlara imza attı. Kararlar arasında, başta işgal altındaki Filistin topraklarında hukuksuz kurulan yerleşimlerin silahlandırılması olmak üzere Batı Şeria’da işgalci güç varlığının artırılması gibi kan donduran maddeler yer alıyor.

Toplu cezalandırma

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından konuşan Netanyahu, İsrailli yerleşimci teröristlere karşı direniş gösteren Filistinlilerin evlerinin yıkılması, kendisi ve ailesinin ulusal sigorta sisteminden çıkarılması, yakınlarına kimlik kartı verilmemesi ve yerleşimci teröristler için ateşli silah alımındaki prosedürlerin kolaylaştırması gibi şiddeti artırıcı birçok yeni yöntemin gündeme geldiğini açıkladı. Toplantıda ayrıca işgal altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcileri takviye etmek için de bazı kararlar alındığı belirtildi. Konu, haftalık yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. İşgalci güç ayrıca Filistin’deki en temel sorunlardan birini teşkil eden yerleşimci teröristlere de daha fazla destek verileceğini duyurdu.

Yerleşimci teröristler şehit etti

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yerleşimci teröristlerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç daha hayatını kaybetti. Filistin resmi televizyonunun haberine göre, Nablus kentine bağlı Kusiyn beldesinde yaşayan 18 yaşındaki Filistinli Kerem Ali Selman, yasa dışı yerleşim biriminde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir Yahudi tarafından vurularak öldürüldü.

Cezaevlerinde psikolojik işkence

Cenin katliamıyla gerilimi artıran İsrail yönetimi, bir yandan da cezaevlerindeki Filistinli tutuklulara psikolojik baskıyı artırıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü’nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Ofer, Mecdu ve Negev cezaevlerinde kalan tutukluların kaldığı koğuşlara baskın düzenlediği ve çeşitli tecrit yöntemleri uyguladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca üzerlerinde psikolojik bir baskı yaratmak için onlarca tutuklunun farklı cezaevlerine ya da koğuşlara nakledildiği, bazılarının ise tek kişilik hücrelerde izole edildiği bilgisi verildi.

Filistinlilerin mülkleri yakıldı

İsrail’in Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimlerinden yaşayan Yahudiler, Filistinlilere ait mülklere saldırarak bir ev ile 6 aracı yaktı, onlarca dükkan ve araca da zarar verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan olaylarda yerleşimciler saldırılarını İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, yerleşimci teröristler 2022’de işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi.

Irkçı hükümeti onbinler protesto etti

Netanyahu’nun bölgede gerilimi artıran eylemleri sürerken, kendisine karşı onbinlerce kişilik kitlesel gösteriler de sürüyor. Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve aşırı sağ politikalarına tepki gösteren yaklaşık 40 bin kişi, başkent Tel Aviv’de toplandı. Kent merkezindeki Kaplan Caddesi’nde toplanan göstericiler, “suç başbakanı”, “diktatörlüğe hayır” ve “demokrasi” sloganları attı.



