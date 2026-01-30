Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Danimarka 14 yılın ardından Şam Büyükelçiliğini yeniden açacak

Danimarka 14 yılın ardından Şam Büyükelçiliğini yeniden açacak

16:4130/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Danimarka, 2012’den bu yana kapalı olan Şam Büyükelçiliği’ni yeniden açma kararı aldı.
Danimarka, 2012’den bu yana kapalı olan Şam Büyükelçiliği’ni yeniden açma kararı aldı.

Danimarka, 14 yılın ardından 2026'da ülkesinin Şam Büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, başkent Kopenhag'da Başbakan Mette Frederiksen, Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Göç ve Entegrasyon Bakanı Rasmus Stoklund ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'de 2012'den bu yana kapalı olan Danimarka'nın Şam Büyükelçiliği'nin bu yıl içerisinde yeniden açılacağını aktaran Rasmussen, "Büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Suriye'deki gelişmeleri olumlu yönde daha iyi takip edebiliriz. Ayrıca Suriye ile geri dönüşler konusunda da işbirliğini artırmak istiyoruz." dedi.

Rasmussen, Kasım 2025'te de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Şam'da bir araya gelmişti.




#Büyükelçilik
#Danimarka
#suriye
#yeniden açma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları yatacak? 2026 öğretmen maaşlarında zamlı tutarı hesaplama tablosu