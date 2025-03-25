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Danimarka Başbakanı Frederiksen: ABD Grönland ve Danimarka'ya kabul edilmez baskı uyguluyor

Danimarka Başbakanı Frederiksen: ABD Grönland ve Danimarka'ya kabul edilmez baskı uyguluyor

14:3825/03/2025, Salı
IHA
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance başkanlığındaki heyetin Grönland ziyaretine tepki göstererek, "ABD, Grönland ve Danimarka'ya kabul edilmez baskı uyguluyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke topraklarına dahil etmek istediği Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Enerji Bakanı Chris Wright'ın da yer aldığı ve Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance başkanlık ettiği ABD'li bir heyet ziyaret gerçekleştirmişti.


Tepki toplayan ziyarete ilişkin Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka kanalına yaptığı açıklamada, "ABD, Grönland ve Danimarka'ya kabul edilmez baskı uyguluyor. Bu baskıya karşı direneceğiz" dedi. Özel bir ziyaret fikrini reddeden Frederiksen, "Başka bir ülkenin resmi temsilcileriyle özel bir ziyaret yapamazsınız" ifadelerini kullandı.


ABD'li heyetin Grönland ve Danimarka tarafından herhangi bir davet almadığı belirtilmişti.


Ziyaret Perşembe günü başlayacak

Beraberindeki heyetle Perşembe günü Grönland'a gitmesi beklenen Usha Vance, Cumartesi günü sona erecek ziyaret çerçevesinde Grönland'daki tarihi yerleri gezecek ve Grönland hakkında yetkililerden bilgi alacak.


Vance'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Usha Vance ziyaretinde, ulusal kızaklı köpek yarışına katılacak. Waltz ve Wright'ın Grönland'da ABD'ye ait Pituffik Uzay Üssü'nü ziyaret etmesi, ABD'li yetkililerle görüşmesi bekleniyor.


Ziyarete tepki

Ziyarete Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'li heyetin ziyaretinin kadrosu ile zamanlamasını "sorunlu" ve "saygısızca" olarak nitelendirdi. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise, ABD heyetinin adaya yaptığı ziyareti "son derece saldırgan" olarak nitelendirerek Waltz'un heyette bulunmasına tepki gösterdi.


Egede, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Grönland'da ne yapıyor? Tek amacı üzerimizde güç göstermek. Sadece Grönland'da bulunması bile şüphesiz Amerikalıların Trump'ın misyonuna olan inancını ve baskıyı artıracak" dedi.


#ABD
#Grönland
#Danimarka

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