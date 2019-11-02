DEAŞ burada yargılanıyor

Yargılamaları süren tutuklular ile haklarında hüküm verilen DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristler ile adli suçlular, Yerel Meclis tarafından kamulaştırılmış boş bir binanın yeniden düzenlenerek cezaevi haline getirildiği Afrin Cezaevi’nde tutuluyor. Yerel polislerin koruduğu cezaevinde Suriyeli gardiyanlar görev yapıyor.

Afrin Adliyesi'nde DEAŞ'lı teröristler yargılanıyor.

270 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu cezaevinde, 13 tutuklu, 5’i hükümlü 18 DEAŞ’lı, 67 tutuklu ve 24 hükümlü 91 PKK’lı, toplam 161 terör suçlusu tutuluyor. Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde ise Cerablus, Çobanbey, El Bab, Azez ilçelerindeki cezaevlerinde ise 52 hükümlü, 116 tutuklu toplam 168 DEAŞ’lı, 46 hükümlü, 215 tutuklu toplam 261 PKK/YPG’li tutuklu ve hükümlü var. Cezaevlerindeki DEAŞ’lıların uyrukları ise 147’si Suriyeli, 3’ü Suudi Arabistan, 2’si Tunus, 1’i Mısır, 1’i Ürdün, 1’i Cezayir, 1’i Pakistan, 4’ü Irak, 1’i Azerbaycan, 7’i Rusya vatandaşı. Cezaevinde 3 kadın DEAŞ’lı tutuklunun çocukları da kalıyor.