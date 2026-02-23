Yeni Şafak
DEAŞ Suriye'de kontrol noktasına saldırdı

20:0023/02/2026, Pazartesi
AA
Suriye'nin Rakka şehrinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 4 güvenlik gücü yaşamını yitirdi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, terör örgütü DEAŞ, Rakka'nın batısındaki el Sabahiya'da kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 iç güvenlik gücü yaşamını yitirdi.

Üç günde ikinci saldırı

Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısı yapmasının ardından düzenlenen saldırılarda 3'ü asker, 4 kişi hayatını kaybetmişti.



