DEAŞ Suriye'de kontrol noktasına saldırdı

Suriye'nin Rakka şehrinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 4 güvenlik gücü yaşamını yitirdi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, terör örgütü DEAŞ, Rakka'nın batısındaki el Sabahiya'da kontrol noktasına saldırı düzenledi.
Saldırıda 4 iç güvenlik gücü yaşamını yitirdi.
Üç günde ikinci saldırı
Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısı yapmasının ardından düzenlenen saldırılarda 3'ü asker, 4 kişi hayatını kaybetmişti.
