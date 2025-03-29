Depremlerle sarsılan Myanmar'da bilanço artıyor: Ölü sayısı bin 644'e yükseldi

Yıkıcı depremlerin vurduğu Myanmar'da sürekli güncellenen can kaybı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.
Dün 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Myanmar'da bilanço artıyor. Ülkedeki askeri yönetimin enformasyon ekibi, depremlerde şu ana dek bin 644 kişinin öldüğünü, 3 bin 408 kişinin yaralandığını, 68 kişinin ise halen kayıp olduğunu açıkladı.
Myanmar
'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının bin 644'e, yaralıların sayısının ise 3 bin 408'e çıktığı bildirildi.
Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, depremlerde şu ana dek bin 644 kişinin öldüğü, 3 bin 408 kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Can kaybının artmasından endişe ediliyor
Can kaybının artmasından endişe ediliyor
Myanmar'ın orta kesimindeki
Sagaing
bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
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