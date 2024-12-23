Devrik Esed rejiminin unsurları silah bırakıyor: Kayıt yaptırıp geçici kimlik kartı alıyorlar

Suriye'de eski rejim mensupları, yeni yönetimin kurduğu kayıt merkezlerine başvuru yaparak silahlarını teslim ediyor ve geçici kimlik kartı alıyor.
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de atılmaya başlanan normalleşme adımları hız kazandı. Suriye'deki yeni yönetim, devrik rejimin askerlerini ve bürokrasisini 'topluma kazandırmaya' çalışıyor. Bu kapsamda Şam'da kurulan kimlik tespiti ve uzlaşı merkezlerine gelen rejim mensupları, silahlarını bırakarak yeni yönetime kayıt yaptırıyor. Kayıt yaptıran kişiler, kendilerine verilen 3 ay süreli kimlik kartıyla ülkede güvenli biçimde dolaşabiliyor. Merkezlerden sorumlu Subay Velid Abdurabu, günde 1200 ila 1500 arası kayıt yapıldığını anlattı.
Suriye'de geçici hükümetin kurduğu "kimlik tespiti ve uzlaşı merkezlerinde" rejim askerleri ve güvenlik bürokrasisi silahlarını teslim ederek kayıt yaptırmaya devam ediyor.
Esed'in fotoğrafına basıp kayıt yaptırıyorlar
Esed'in fotoğrafına basıp kayıt yaptırıyorlar
Suriye'nin başkenti
Şam'ın Mezze bölgesindeki askere alım noktası,
yeni hükümet tarafından
uzlaşı ve kimlik tespiti merkezi
olarak kullanılıyor. Önceden sıraya kayıt yaptıranlar, isimlerinin okunmasının ardından içeri alınıyor. Kuyrukta bekleyenler arasından silahı olanlar önce silahlarını kenara bırakıyor, ardından
Beşar Esed'in resminin bulunduğu tabloya basarak binaya giriyor.
3 ay süreli kimlik kartı
3 ay süreli kimlik kartı
İçeride kişilerin kimlik bilgileri, yaşadıkları yer ve rejim döneminde aldıkları göreve ilişkin kayıtlar tutuyor. Kendilerine verilen evrakla birlikte çıkışta fotoğrafları da çekiliyor.
Kayıt yaptıranlar, kendilerine verilen üç ay süreli yeni kimlikle ülkede güvenli bir şekilde dolaşabiliyor.
Şebbihalar da kayıt yaptırıyor
Şebbihalar da kayıt yaptırıyor
Kimlik tespiti ve uzlaşı merkezlerinden sorumlu Subay Velid Abdurabu, bu merkezlerin rejimin ordusundaki asker, polis, ordu ve emniyet bürokrasisinde çalışanların kendilerini tanıtmaları, üzerlerindeki zimmetli silah ve diğer araçlarını teslim etmeleri için kurulduğunu ifade ediyor. Esed rejiminin paramiliter güç olarak kullandığı, kamuoyunda
"şebbiha" diye bilinen unsurların da bu merkezlere geldiğini anlatan Abdurabu,
"Buraya geliyorlar, silahlarını veriyorlar, onlara üç aylığına geçici bir kart veriyoruz. Bu süre içinde bunu kimlik olarak kullanabiliyorlar."
dedi.
Günde 1500'e yakın kişi başvuruyor
Günde 1500'e yakın kişi başvuruyor
Abdurabu, şu ana kadar Şam'daki kayıt merkezlerine günde 1200 ila 1500 arası başvuru yapıldığını belirterek,
"Rejim unsurları ve burada çalışanlar, eğer ki ellerine kan bulaşmamışsa zamanla işlerine ve normal hayatlarına dönebilirler.
Buraya gelenler de Suriye halkının evlatları. Rejim onları yanlış yönlendirdi.
Bu insanlardan bazıları silahlarını halka karşı kullandı, rejim onlara sınırsız güç verdi. Bu hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlikten uzaktı." diye konuştu.
Rejim milislerine çağrı: "Silahlarınızı bırakın"
Rejim milislerine çağrı: "Silahlarınızı bırakın"
Abdurabu, "Yeni bir sayfa açmak ve yeni Suriye'yi inşa etmek istiyoruz.
Rejimin silahlı tüm unsurlarına sesleniyorum: Bu uzlaşı merkezine gelsinler ve silahlarını bıraksınlar ki bu fırsatı kaçırmasınlar.
Eğer ki silahlarını tutuyorlarsa bunları eşkıyalık için halka veya hükümete karşı kullanacaklar demektir. Buna izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.
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