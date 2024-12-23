Devrik Esed rejiminin unsurları silah bırakıyor: Kayıt yaptırıp geçici kimlik kartı alıyorlar

Kimlik tespiti ve uzlaşı merkezlerinden sorumlu Subay Velid Abdurabu, bu merkezlerin rejimin ordusundaki asker, polis, ordu ve emniyet bürokrasisinde çalışanların kendilerini tanıtmaları, üzerlerindeki zimmetli silah ve diğer araçlarını teslim etmeleri için kurulduğunu ifade ediyor. Esed rejiminin paramiliter güç olarak kullandığı, kamuoyunda

"şebbiha" diye bilinen unsurların da bu merkezlere geldiğini anlatan Abdurabu,

"Buraya geliyorlar, silahlarını veriyorlar, onlara üç aylığına geçici bir kart veriyoruz. Bu süre içinde bunu kimlik olarak kullanabiliyorlar."