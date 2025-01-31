Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin yıkılmasının ardından kurulan yeni geçiş hükümetine yurt dışından çok sayıda diplomatik heyet ziyaret gerçekleştirse de henüz hiçbir devlet başkanı ziyaret düzenlememişti. Dün, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hammad Âl-i Sâni, Esed rejiminin yıkılmasının ardından Şam'ı ziyaret eden ilk devlet başkanı oldu. Sabah saatlerinde Şam Havalimanı'na ulaşan Katar Emiri ve beraberindeki heyeti, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Es'ad Hasan El-Şeybani ve Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra karşıladı. Katar heyetinde ise Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed El-Halifi de yer aldı. Ziyaret kapsamında Şara ve Âl-i Sâni arasında yapılan görüşmelerin yanı sıra, heyetler arası görüşmeler yapıldı.