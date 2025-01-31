Suriye'nin resmi cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed Şara, yurt dışı ziyaretlerine başlıyor. İlk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak olan Şara, ardından da Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara arasında ilk yüz yüze görüşme gerçekleşecek. Şara'nın ziyaretinde en önemli gündem maddesi terör örgütü PKK/YPG olacak.
Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin yıkılmasının ardından kurulan yeni geçiş hükümetine yurt dışından çok sayıda diplomatik heyet ziyaret gerçekleştirse de henüz hiçbir devlet başkanı ziyaret düzenlememişti. Dün, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hammad Âl-i Sâni, Esed rejiminin yıkılmasının ardından Şam'ı ziyaret eden ilk devlet başkanı oldu. Sabah saatlerinde Şam Havalimanı'na ulaşan Katar Emiri ve beraberindeki heyeti, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Es'ad Hasan El-Şeybani ve Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra karşıladı. Katar heyetinde ise Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed El-Halifi de yer aldı. Ziyaret kapsamında Şara ve Âl-i Sâni arasında yapılan görüşmelerin yanı sıra, heyetler arası görüşmeler yapıldı.
ŞARA'NIN İLK ADRESLERİ SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE
Öte yandan, önceki gün bütün devrimci askeri grupların uzlaşısıyla geçici olarak Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed el-Şara'nın, ilk resmi ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Türkiye'ye yapacağı bildirildi. Edinilen bilgilere göre Şara, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşecek olan Şara'nın Türkiye ziyaretinde en önemli gündem maddesi terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığı olacak. Şara’nın geçtiğimiz haftalarda yapılması planlanan ziyareti muhataplık konusu nedeniyle ertelenmişti. Şara'nın cumhurbaşkanı ilan edilmesiyle birlikte takvimlendirme çalışmalarının da başladığı öğrenildi. Şara'nın önümüzdeki iki hafta içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.