Dikenli tellere eğitimle direniyorlar

Batı Şeria’nın El-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde yer alan Ummu’l Hayr köyünde, istilacı Yahudi yerleşimciler, çocukların eğitim hakkını hedef aldı. Köydeki okul yolunun istilacılar tarafından tel örgülerle kapatılması nedeniyle Filistinli öğrenciler, bir haftadır okullarına ulaşamıyor. Öğretmenler ise tüm bu zorluklara rağmen öğrencilerin eğitimlerine açık alanda devam ediyor. Bölgedeki duruma ilişkin olarak Yeni Şafak’a bilgi veren El- Halil ve Yatta bölgesi Eğitim ve Öğretim Genel Müdürü Bessam Halil Cebr, İşgalcilerin hayatın her alanında Filistinlilere engeller çıkardığını ifade ederek, "Günlerdir okul yolu bilinçli şekilde kapatılarak çocukların geçişine izin verilmedi. Öğrenciler dağda, açık arazide, dizlerinin üzerinde sınava girdiler. Ne masa vardı ne sandalye. Yerleşimciler ve askerler bizi engellemeye çalıştı ama biz sakin bir şekilde sınavı tamamladık. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Biz Filistin halkı olarak yaşamayı hak ediyoruz" dedi.





İŞGALCİLERE RAĞMEN EĞİTİME DEVAM

İşgalci güçlere rağmen öğrencilerin eğitimini durdurmadıklarını belirten Cebr, “Halkımıza karşı yürütülen savaş ve yıkım ortamında eğitimde büyük bir mücadele veriyoruz. Herşeye rağmen eğitime sıkı sıkıya sarılıyoruz. Çünkü eğitim Filistin halkının en önemli silahıdır” diye konuştu. Yatta’ya bağlı Ummul Hayr bölgesinde öğrencilerin okula ulaşmak için ciddi engellerle karşılaştığını belirten Cebr, “Öğrenciler 3-4 kilometrelik zorlu toprak yollardan yürüyerek okula gidiyordu. Ancak yerleşimciler ve işgal güçleri bu yolu dikenli tellerle kapattı ve geçişi engelledi. Biz bölgeye giderek ilgili kurumlarla görüştük fakat yolun açılmasına izin verilmedi. Bunun üzerine yerleşimciler ve işgalci askerlerin gözetimi altında öğretmenlerle birlikte eğitimi durdurmama kararı aldık. Çocukların eğitimini taşların üzerinde açık alanda, dikenli tellerin yanında eğitim vermeye başladık. Yerleşimciler ve askerlerin gözetimi altında, riskli şartlara rağmen eğitimi durdurmama kararı aldık” ifadelerini kullandı.





ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM HAKKI VAR

Eğitimin her koşulda sürdürüldüğünü vurgulayan Cebr, “İlkokuldan lise son sınıfa kadar 57 öğrencimiz var. Özellikle lise son sınıf öğrencilerimiz için süreç çok kritik olmasına rağmen, yerleşimciler onların da sınavlara ulaşmasını engelledi. Buna rağmen sınav sorularını alıp öğrencilerin bulunduğu alana gittik ve sınavı orada yaptık. Biz Filistin halkı olarak yaşamayı hak ediyoruz. Çocuklarımızın da diğer dünya çocukları gibi eğitim alma hakkı var.





EĞİTİMLE DİRENİYORUZ

Öğrencilerine eğitimle direnmeyi öğrettiklerini belirten Cebr, “Yatta’da toplam 105 okul var. Bu okulların çoğuna erişim çok zor. Özellikle 27 okulun bulunduğu bölgede ulaşım sıkıntılı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin kullandığı yollar ulaşıma kapanıyor. Batı Şeria’da bin 200 kontrol noktası var. Kontrol noktaları geç saatlerde açılıyor, öğretmenler okula zamanında ulaşamıyor. 2400 öğretmenimiz var ve büyük kısmı yürüyerek okullarına gitmek zorunda kalıyor. Bu, Filistinli öğretmenlerin ve öğrencilerin gerçek mücadelesidir. Biz bu topraklarda herşeyimizle direniyoruz ve en büyük gücümüz eğitimdir. Çocuklarımıza da ne olursa olsun direnmeyi ve eğitimle güçlenmeyi öğretiyoruz” cümlelerini sarf etti.





ÖĞRETMENLER FEDAKARLIK GÖSTERİYOR

Bu topraklarda kalmanın başlı başına bir direniş olduğunu dile getiren Cebr, “Bu kutsal toprak bizimdir ve biz bu toprağa aidiyetimizi eğitimle güçlendiriyoruz. Öğrencilerimize hem bilgiyi hem de Filistin’e olan bağlılığı öğretiyoruz. Bayrağımızı yükseltiyoruz, marşımızı okutuyoruz. Filistinli öğrenciler uluslararası başarılar elde ediyor. Bilim ve teknoloji alanında dünya üçüncülüğü kazandık. Arap dünyasında okuma yarışmalarında birinci olduk. Öğrencilerimiz yılda en az 50 kitap okuyor. Öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösteriyor. Maaşlarının yarısını almalarına rağmen kilometrelerce yürüyerek okullarına ulaşıyorlar. Eğitime uygulanan bu hukuksuz engellere karşı uluslararası topluma sesleniyoruz: Filistinli çocukların eğitim hakkı korunmalıdır. Kaynaklarımız iade edilmeli, çocuklarımız güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmelidir” şeklinde konuştu.







